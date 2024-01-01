В Пермском крае простились с военнослужащим Арсеном Ильмашевым из Барды Он погиб в августе этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского муниципального округа

В селе Акабш состоялись похороны 34-летнего рядового Арсена Ильмашева, который погиб в зоне боевых действий СВО. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Бардымского муниципального округа.

Арсен Ильмашев родился 25 декабря 1989 года. Больше двух лет назад, в сентябре 2022 года, его призвали по мобилизации в зону СВО. Он погиб 11 августа этого года при выполнении спецзадач. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

У него остались мама, жена и двое детей: сын и дочь.

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели другого военнослужащего из Прикамья — 37-летнего Виталия Мальцева из села Сепыч (Верещагинский городской округ). На СВО он служил разведчиком разведывательного отделения отряда (штурмового) 80 танкового полка. При каких обстоятельствах военнослужащий погиб, местные власти также не уточнили. Мужчину похоронят 28 октября в родном селе.

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