В Прикамье похоронят участника СВО Виталия Мальцева Он погиб ещё в конце мая Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

Как сообщает администрация Верещагинского городского округа на официальной странице в соцсетях, в ходе спецоперации погиб 37-летний Виталий Мальцев из села Сепыч.

Виталий родился 7 марта 1987 года в с. Сепыч. Окончил Сепычевскую школу, а затем профессиональное училище в п. Зюкайка по специальности «слесарь по ремонту тракторов». Позже работал в отрасли деревообработки. В СВО служил разведчиком разведывательного отделения отряда (штурмового) 80 танкового полка. При каких обстоятельствах военнослужащий погиб, местные власти не уточнили.

Администрация Верещагинского городского округа выразила соболезнования его родителям, брату и всем родным и близким.

Прощание с военнослужащим пройдёт 28 октября в с. Сепыч (ул. Ленина, 37), а траурный митинг состоится у его дома в 11:30. Отпевание состоится в Сретенской церкви.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.