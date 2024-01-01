Зарина Ситдикова Пермские автомобили с кодами 81 и 82 на госномерах освободят от оплаты проезда по Чусовскому мосту Принадлежность к региону будет определяться автоматически системой фотофиксации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После завершения строительства Чусовского моста зарегистрированные в Пермском крае автомобили с кодами регионов 81 и 82 на госномерах освободят от оплаты проезда, как и машины с кодами 59 и 159. Об этом со ссылкой на минтранс Прикамья сообщает газета «Пятница».

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что проезд по мостовому переезду через Чусовую на выезде из Перми будет платным только для транзитного транспорта. Этот сбор является одним из условий реализации концессионного соглашения о строительстве второй очереди моста.

Как пояснили «Пятнице» в краевом минтрансе, определять, какие автомобили оформлены в Прикамье, поможет программное обеспечение.

«Система фотовидеофиксации будет синхронизирована с базой ГИБДД после её запуска, и независимо от цифр кода региона на госномерах она сможет определять принадлежность ТС к Пермскому краю», — уточнили в ведомстве.

Строительство Чусовского моста в Перми планируется завершить в 2026 году, а уже с 2027 года за пересечение мостового перехода начнут взимать плату. Предполагается, что тариф составит 100 руб. с легковой машины и 300 руб. с грузовой.

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