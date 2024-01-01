Зарина Ситдикова

Плата за проезд по Чусовскому мосту в Перми будет взиматься лишь с транзитного транспорта

Жители Прикамья смогут пользоваться объектом бесплатно

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Чусовской мост

  «Коммерсантъ»

Проезд по Чусовскому мосту после завершения работ по его строительству будет платным лишь для транзитного транспорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Пермского края на 2025–2027 годы.

Ожидается, что взимать плату за пересечение мостового перехода начнут с 2027 года. По информации издания, тариф составит 100 руб. с легковой машины и 300 руб. с грузовой. Это позволит Пермской концессионной компании (ПКК) только за год получить свыше 200 млн руб. возмещения за строительство объекта.

Для транспорта с номерами, зарегистрированными в Пермском крае (регион 59 и 159), проезд по мостовому переходу останется бесплатным.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», строительство Чусовского моста в Перми планируется завершить в 2026 году. По словам министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова, сейчас власти находятся на заключительном этапе спора с концессионером.

Накануне стало известно о том, что ПКК начала инвентаризацию строительных материалов на объекте и сверку объёмов работ. В дальнейшем это позволит оперативно передать недострой новой подрядной организации.

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