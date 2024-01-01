На зиму в Перми закрывается автобусный маршрут до Северного кладбища Еще несколько маршрутов автобусов изменят расписание Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

С 28 октября в Перми изменится расписание движения автобусов №17, 40, 46 и 65. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В частности, автобусный маршрут №46 «Пермский академический «Театр-Театр» — Северное кладбище» приостанавливает свою работу на зимний период. А маршрут №65 «Сосновый бор» — Садовая — Берёзовая роща» будет осуществлять рейсы только от Садовой до Берёзовой рощи. Эти маршруты возобновят привычный график движения весной 2025 года.

Кроме того, начиная с понедельника, произойдут изменения в расписании работы автобусных маршрутов №17 и 40 в будние дни. Пассажиров просят обратить внимание на изменения и следить за актуальным расписанием на сайте МКУ «Гортранс» или через его мобильное приложение. Также обновления о текущих изменениях публикуются в группе «Пермский транспорт» ВКонтакте и в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что 27 октября в Перми изменится движение трамваев.

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