В выходные в Перми изменится движение трамваев Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми, в департаменте транспорта, сообщили о изменениях в работе трамвайных маршрутов в субботу, 27 октября.

В связи с проведением ремонтных работ на ул. Дзержинского трамвайное движение будет временно ограничено, что повлияет на расписание всех маршрутов. Проезд всех трамваев к депо «Красный Октябрь» будет обеспечен с 5:00 до 8:00 и с 20:00 до 00:00. Пассажиров просят проявлять внимательность и следить за актуальным расписанием.

Кроме того, трамвайный маршрут №3 27 октября не будет обслуживаться совсем. Для тех, кто направляется к конечной остановке «Красный Октябрь», рекомендовано воспользоваться автобусами, которые следуют по Парковому проспекту. Об этом пишет ВЕТТА.

Получить актуальную информацию о расписаниях, маршрутах и движении транспорта в режиме реального времени можно на официальном сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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