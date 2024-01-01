Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский дирижёр выпускает спектакль в московском театре Валерий Платонов продолжает сотрудничество с Георгием Исаакяном Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В Московском детском музыкальном театре им. Наталии Сац 6 и 7 ноября пройдёт премьера камерной оперы Эдисона Денисова «Четыре девушки» (12 +, от 14 лет) по пьесе Пабло Пикассо. Музыкальным руководителем постановки стал пермский дирижёр Валерий Платонов.

На сайте театра сказано:

«Опера Эдисона Денисова, культового композитора ХХ века, относится к малоизвестным музыкальным раритетам, исполнять, как и слушать, которые — настоящее счастье для любого театра и просвещённого меломана. Спектакль, пронизанный светом Пикассо, его увлечённостью поэзией, из которой родилась пьеса, ставшая основой оперы Денисова, будет посвящён таким темам, как цикличность времени, повторяемость сюжетов человеческой жизни и неминуемость этапов взросления: влюблённость, замужество, материнство, отрешённость и познание, старость и смерть».

Режиссёр спектакля — Мария Фомичёва.

Это уже не первый спектакль, который Валерий Платонов выпускает в театре им. Сац, продолжая своё многолетнее сотрудничество с художественным руководителем этого театра Георгием Исаакяном. Так, в 2018 году Исаакян и Платонов поставили в этом театре «Орфея» (12 +) Клаудио Монтеверди, и постановка по-прежнему в репертуаре.

Валерий Платонов — выдающийся специалист по исследованию и презентации музыки советского времени. Среди композиторов, которых он заново открыл для пермяков, и не только для пермяков — Моисей (Мечислав) Вайнберг, Александр Локшин, Гия Канчели, Александр и Борис Чайковские. Эдисон Денисов, композитор первого ряда среди советских авангардистов, — тоже в ряду любимых авторов Платонова. В мае 2022 года на малой сцене Театра-Театра под музыкальным руководством Платонова режиссёр Марк Букин представил два ранее не исполнявшихся в сценической версии произведения Денисова — «Синяя тетрадь» и «Жизнь в красном цвете» (16+).





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