Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дирижёр нашего века В Пермском театре оперы и балета отметили юбилей Валерия Платонова Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

На симфоническом концерте 21 января в Пермском театре оперы и балета зал был полнёхонек, и это при том, что музыку играли непростую и не самую известную, шлягеров в программе не было: исполнялись сочинения Александра Чайковского, Гии Канчели и Александра Локшина. Зрители пришли не столько на программу, сколько на дирижёра: Валерий Платонов отметил 70-летие на сцене родного театра.

Родного, несмотря ни на что. Валерий Игнатьевич родом из Башкирии, много там работал, там получил почётные звания заслуженного деятеля искусств и народного артиста Республики Башкортостан, но, думается, именно пермский театр он может назвать «своим»: здесь состоялись его самые знаменитые, самые прочувствованные, самые личные проекты и творения.

Он трижды приходил в этот театр, и каждое его возвращение становилось благом и для дирижёра, и для музыкантов. Платонов не просто музыкальный руководитель: он душа оркестра Пермского театра оперы и балета — никто не работает с этим коллективом с таким взаимопониманием, с таким умением извлечь из него лучшее.

Что же касается программы концерта, то в ней не было ничего случайного. Все три композитора — Александр Чайковский, Гия Канчели и Александр Локшин — могут быть отнесены к категории «советских», но советские они только по месту и времени жизни и творчества, а вовсе не по содержанию их произведений. Именно такие композиторы составляют костяк платоновской работы — на протяжении десятилетий он находит нечто всемирное и всечеловеческое в творчестве своих современников и соотечественников, вдумчиво интерпретирует и доносит до слушателя глубинные пласты этой не самой шлягерной музыки. Многие произведения Родиона Щедрина, Николая Сидельникова, Эдисона Денисова, позже — Моисея Вайнберга под его руководством исполнялись впервые в России и в мире, причём последняя на сегодняшний день такая премьера состоялась совсем недавно: в мае 2022 года, как ни странно, в Театре-Театре под музыкальным руководством Платонова режиссёр Марк Букин представил два ранее не исполнявшихся в сценической версии произведения Эдисона Денисова — «Синяя тетрадь» и «Жизнь в красном цвете» (16 +).

С авторами произведений первого отделения концерта Александром Чайковским и Гией Канчели у Платонова вообще интересная история. Он дважды становился музыкальным руководителем мировых премьер опер Александра Чайковского: в 2009 в Перми — «Один день Ивана Денисовича» (16 +), за которую Платонов получил «Золотую маску», и в 2019 году в Красноярске — «Ермак» (12+); запомнился слушателям и симфонический концерт «Три Чайковских» (6 +) в Пермской опере, где исполнялись произведения композиторов-однофамильцев Петра Ильича, Бориса Александровича и Александра Владимировича.

Столь же памятный концерт — исполнение «Маленькой Данелиады» (6 +) Канчели, где оркестр и дирижёр выступили так эмоционально, что получился почти спектакль. По соцсетям разошлись замечательные снимки «Валерий Игнатьевич говорит «Ку», на какое-то время ставшие пермским интернет-мемом.

Это вовсе не значит, что Платонов с классикой, российской и зарубежной, дружит меньше: в этой сфере у него множество интересных открытий. В 2007 в Перми был впервые в России поставлен в полноценной режиссёрской версии «Орфей» (16 +) Монтеверди — и Платонов за эту работу получил «масочную» номинацию. В 2010 году с английским режиссёром Майклом Хантом дирижёр воплотил в жизнь безумный проект: постановку оперы Бетховена «Фиделио» (12 +) в формате site specific на территории музея истории политических репрессий «Пермь-36». В 2015 году Платонов перемонтировал партитуру «Князя Игоря» (2015) Бородина, и получилось гораздо интереснее, чем обычно. «Новый компаньон» в рецензии на спектакль писал:

«Получилась красивая опера, в которой хиты вроде «Ни сна, ни отдыха измученной душе» или «Половецких плясок» перемежаются новыми мелодиями, например, длинным, совершенно доселе не известным зрителям монологом Игоря, с которого здесь начинается эпизод в лагере половцев. Получилось динамичное, захватывающее сценическое действие, в котором все события укладываются в 24 часа и увязаны между собой железной сюжетной логикой… А ещё получилась ровная, однородная, гармоничная музыкальна ткань, в которой нет раздражающих диссонансов».

А имел ли право Платонов столь радикально менять оперную традицию? Оказывается, да: традиционно исполняемая редакция «Князя Игоря» — не авторская, она дописывалась и компоновалась Александром Глазуновым и Николаем Римским-Корсаковым, и пермская версия этой оперы, партитура которой дорабатывалась Валерием Платоновым, ещё и исторически достоверна.

Много лет Валерий Платонов сотрудничал — и продолжает сотрудничать — с режиссёром Георгием Исаакяном: Исаакян, будучи сначала главным режиссёром, а потом и худруком Пермской оперы, в 2001-м пригласил Платонова на должность главного дирижёра — это было второе пришествие Платонова в Пермь. Многие из перечисленных выше постановок — и «Иван Денисович», и «Ермак», и «Орфей», даже два «Орфея», потому что эту оперу Исаакян ставил с Платоновым ещё и в 2018 году в Детском музыкальном театре им. Наталии Сац, и этот спектакль опять заработал номинацию на «Золотую маску», — а также огромное количество неперечисленных были созданы ими в творческом тандеме.

Пермская публика за многое благодарна Платонову. За возрождение симфонических вечеров в 2001-м: тогда приезжие оркестры в Перми были редкостью, и театральный музыкальный коллектив достойно занял пустующую филармоническую нишу. За возникновение традиции детских симфонических концертов, когда 1 июня, в День защиты детей, на большой оперной сцене встречаются профессиональный оркестр и совсем юные солисты. За первые фестивали «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж». За постоянное участие вместе с оркестром в фестивале Sound 59 и исполнение произведений пермских композиторов — кстати, композиторский цех прибыл на юбилейный концерт чуть ли не в полном составе.

А ещё — за большую и творческую семью, за детей и внуков, многие из которых живут в Перми и делают её интереснее.

Вечер 21 января продемонстрировал все лучшие качества Платонова-дирижёра: сложные произведения Чайковского и Канчели были исполнены внятно и эмоционально. Концерт для скрипки, альта и струнного оркестра «Далёкие сны детства» Александра Чайковского, вопреки названию, вещь совсем не детская, нелёгкая и невесёлая. Её меланхолический, тонкий, трогательный финал прозвучал так, что вызвал слёзы на глазах. Это история не столько о детстве, сколько об утраченных иллюзиях, невозвратных идеалах, стремительно утекающем времени. Платонов остро чувствует её посыл и сумел через оркестр передать это чувство публике, в чём ему очень помогли приглашённые солисты Александр Тростянский (скрипка) и Сергей Полтавский (альт). Особенно запомнился альтист — деликатной виртуозностью и артистизмом.

Симфония № 5 Гии Канчели написана с характерным для этого композитора вниманием к каждому отдельному звуку, и исполнена была соответственно. Как и в концерте Чайковского, здесь внутри музыки зреет меланхолия; эту симфонию композитор посвятил памяти родителей, и в ней тоже звучат мелодии детства (трогательный клавесинный мотив, напоминающий детскую песенку), которые сминает натиск оркестрового tutti. Одно из симфонических произведений Канчели называется «Светлая печаль», и, думается, это название было бы верно и для Пятой симфонии. Тематически и настроенчески произведения первого отделения концерта перекликаются и очень близки.

Во втором отделении исполнялась кантата Александра Локшина «Мать скорбящая» на стихи Анны Ахматовой и текст православной заупокойной молитвы. Это ещё один профессиональный интерес Валерия Платонова: он любит духовную музыку и на протяжении ряда лет устраивал в Пермской опере Пасхальные концерты и фестивали. Изысканное меццо солистки Натальи Буклаги очень украсило исполнение кантаты, чьё название перекликается с классическим Stabat Mater. Певцы оперной труппы любят работать с Платоновым, ценят его спокойную, деликатную настойчивость и профессиональный «нюх» на хорошие голоса: достаточно сказать, что именно он в своё время расслышал на конкурсе, где был в жюри, и пригласил в театр работать нынешнюю звезду Надежду Павлову.

Концерт 21 января был прекрасен ещё и тем, что публика подобралась очень достойная, дисциплинированная и благодарная, терпеливо выдерживающая паузы между окончанием исполнения произведения и началом аплодисментов. Чего греха таить: на концертах в оперном в последнее время такая атмосфера складывается далеко не всегда.

Валерий Игнатьевич продемонстрировал, что в свои 70 он в прекрасной профессиональной и физической форме. Он не так часто выступает в Пермской опере, как хотелось бы, но продолжает руководить оркестром Пермского музыкального училища и много опер ставит в разных городах России. Его последние по времени премьеры показали, что от него по-прежнему стоит ждать интересных новостей.

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