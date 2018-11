Пермь: Concerto Grosso Кульминацией фестиваля Sound 59 стал большой симфонический концерт

Фестиваль современной музыки, проходящий ежегодно по инициативе председателя Пермского отделения Союза композиторов России Игоря Машукова, в этом году особенно масштабен и представителен. Он открылся 6 ноября в частной филармонии «Триумф» концертом памяти Альфреда Шнитке, где два его мощных опуса — Концерт для фортепиано и струнных и Concerto Grosso — играл муниципальный оркестр «Орфей», который продемонстрировал настоящую безупречность в стремлении понять эту музыку и передать своё понимание слушателям. К концу ноября прошло уже немало фестивальных событий, которые плавно подвели меломанов к главному — большому симфоническому концерту из произведений пермских композиторов.

Фото: Никита Чунтомов

Исполнение современной серьёзной музыки, созданной в Перми, — обязательный пункт фестивальной программы, и он всегда связан со множеством сложностей, организационных и финансовых. К нынешнему году сложности, казалось, достигли состояния неразрешимых: организаторы фестиваля и дирижёр Валерий Платонов хотели, чтобы в Перми состоялась российская премьера симфонии немецкого композитора Клауса Бургера «Чусовая», для которой требовалось пригласить музыкантов редких специальностей. К счастью, краевой минкульт проявил благосклонность к событию, да и федеральный бюджет поддержал фестиваль.

Большой симфонический оркестр Театра оперы и балета усиливали буквально до последнего дня. Основной солист — тубист Фёдор Шагов — прибыл из Москвы; из Германии Бургер пригласил специалиста по «живой электронике» Матиаса Шнайдер-Холлека и пианиста Петера фон Винхардта, который во время концерта бодро перепрыгивал от рояля к челесте; однако накануне премьеры выяснилось, что не хватает ещё бас-кларнета и контр-фагота. Последний нашёлся буквально рядом — в оркестре MusicAeterna, а вот бас-кларнетистка Ирина Воронцова прилетела из Москвы лишь утром в день концерта.

Фото: Никита Чунтомов

«Чусовую» играли во втором отделении, а в первом прозвучало целых пять новых произведений пермских композиторов. Музыка всё серьёзная, содержательная и в основном невесёлая. Виктор Пантус в своём одноактном балете Perpetuum Mobile современными музыкальными средствами поддерживает традицию «музыки машин», популярную в первой половине ХХ века. Было бы крайне любопытно увидеть хореографическое решение этого механического балета.

Две небольшие пьесы — «Прощание» Ульяны Кузнецовой и Remote Space Евгении Кудряшовой — по-разному говорят об одиночестве, о растворении во Вселенной, но если первая вещь решена в традиционной мелодической манере, то вторая — минималистическое рассуждение о космосе, где за холодной прозрачной вуалью скрипок прорываются отчаянные звуки перкуссии. Исполняя Remote Space, Большой оркестр добился какого-то невероятно чистого, взвешенного и осмысленного звука, да и в целом он был в этот вечер очень хорош. Возможно, Валерий Платонов знает какое-то волшебное слово, с помощью которого умеет доставать из этого коллектива особенно красивый звук.

Фото: Никита Чунтомов

Самым большим и серьёзным произведением первого отделения была симфония Никиты Широкова I will give them an everlasting name («Дам им вечное имя», из Исайи), посвящённая теме Холокоста. Композитор эту тему, очевидно, очень лично прочувствовал: в музыке удивительно сплелись меланхолия и ужас, а нежнейший хрустальный звук напоминал о страшной «Хрустальной ночи».

Завершилось первое отделение концерта тем не менее позитивом: театральная музыка Дмитрия Батина, сцена битвы из спектакля Пермского ТЮЗа «Лев, колдунья и платяной шкаф», — это торжественное крещендо, переходящее в победные фанфары, которые прозвучали в этот вечер очень чисто и воодушевляюще.

Всё второе отделение заняла «Чусовая» — мощное и многоплановое произведение, написанное под впечатлением сплава по знаменитой уральской реке, наполненное цитатами, «музыкальными картинами» и необычными звуковыми эффектами. Перед началом исполнения ведущая концерта музыковед Ольга Качалина попросила музыкантов показать морские раковины, благодаря которым в симфонии присутствуют звуки ангельских труб. «Живая электроника» создаёт в зале удивительную среду, наполненную мелодиями, которые продолжают жить тогда, когда музыканты уже не играют. Туба молодого солиста Фёдора Шагова пела, выла, рыдала и хрипела, ведь у Клауса Бургера, который в прошлом был известным в мире тубистом, этот инструмент является двойником человеческой души, переживающей и счастье, и горе, и единение с Абсолютом.

Фестиваль Sound 59 на этом не завершился: впереди ещё много событий, в том числе премьера балета Игоря Машукова «Дорогое имячко» в постановке театра «Балет Евгения Панфилова».