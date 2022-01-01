Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Сцена-Молот» открывается после реконструкции Первый спектакль на новой площадке будет оперой Поделиться Твитнуть

Малая сцена Театра-Театра открывается после реконструкции. Дизайн фойе сохранил фирменные цвета стиля «эмо» — розовый и чёрный, но стал ещё более активным; в зале на первом спектакле после обновления — три зрительских сектора; однако это вовсе не значит, что так будет всегда, потому что отныне это зал-трансформер.

Оценить «реновацию» смогут зрители первой премьеры нового пространства — спектакля «Жизнь в красном цвете» (16 +), который состоится 2, 4, 5, 7 и 8 мая. Впервые в истории Театра-Театра здесь поставлена опера — это декларация о намерениях худрука малой сцены Марка Букина, о чём он и говорил в интервью «Новому компаньону».

Впервые в России будет представлена сценическая версия двух концертных пьес Эдисона Денисова — «Голубая тетрадь» на стихи Александра Введенского и тексты Даниила Хармсаи «Жизнь в красном цвете»на стихи Бориса Виана для меццо-сопрано, сопрано, чтеца и камерного оркестра. Ранее эти произведения исполнялись лишь в концертном варианте. Эта работа — коллаборация известных пермских авторов и исполнителей: музыкальный руководитель и дирижёр постановки — заслуженный деятель искусств России Валерий Платонов, режиссёр — Марк Букин, художник-постановщик — Александр Новиков, художник по свету — Пётр Стабровский, звукорежиссёр — Андрей Платонов. На сцене — камерный оркестр Пермского театра оперы и балета, ведущий актер Театра-Театра Александр Гончарук и звёзды Пермской оперы — Наталья Буклага (меццо-сопрано) и Надежда Павлова (сопрано).

Идея соединить в спектакле две пьесы Эдисона Денисова принадлежит Валерию Платонову. С творчеством Денисова дирижёр работает с 1989 года, когда на сцене Пермского театра оперы и балета была поставлена опера «Пена дней». Во время показа этой постановки в Москве Платонов лично познакомился с композитором и получил из его рук стопку партитур, в том числе — партитуры концертных пьес «Жизнь в красном цвете» и «Голубая тетрадь».

Валерий Платонов, музыкальный руководитель и дирижёр оперы «Жизнь в красном цвете»:

— Мне показалось, что это может быть очень интересный эксперимент — соединить академическую музыку и возможности Театра-Театра. Мне неизвестно, чтобы кто-то когда-то исполнял «Голубую тетрадь» и «Жизнь в красном цвете» в таком сочетании и в таком жанре. Разумеется, мы не можем в полном объёме погрузиться в абсолютно театральный формат: наш спектакль — это скорее семистейдж, сделанный с концептуальной режиссурой Марка Букина, авторским светом, сценографией, очень тонкой работой со звуком. Сценическая подача помогает зрителю услышать красоту сложной музыки Эдисона Денисова и постичь глубинные смыслы текстов, которые объединены размышлениями о человеческой жизни и её конечности, о важности самосовершенствования и возвышения человеческого духа.

В зале «Сцены-Молот» всего 130 мест. Специально для премьеры blackbox этого пространства трансформирован: зрительские кресла интегрированы в сценографию спектакля, и дирижёр, музыканты, исполнители находятся на расстоянии вытянутой рукиот зрителей. Художники Александр Новиков и Петр Стабровский создали для спектакля визуальный ряд, построенный на лаконичных декорациях, объектной работе со светом и видеопроекциях.

Марк Букин, режиссёр спектакля:

— Важный вопрос для меня в этой работе: что является ценностью? Человек — это ценность или маленькая и легко заменяемая деталь в большой системе? К сожалению, в социуме на сегодняшний день нет потребности сохранить конкретную индивидуальность, обеспечить условия, в которых она бы не стиралась, не становилась частью общего, а продолжала оставаться неповторимой. «Жизнь в красном цвете» — это мой ответ: человек — это самое главное, это индивидуальность, которую нужно ценить и беречь.

Для каждого из исполнителей участие в проекте стало новым опытом.

Наталья Буклага, певица:

— Я думала, что после оперы «Три сестры» Петера Этвёша (в театре УралОпераБалет в Екатеринбурге — ред.) меня ничто не удивит, но «Жизнь в красном цвете» ещё интереснее. У Эдисона Денисова совершенно особенное музыкальное полотно, очень многогранное. Там нет определённой тональности, очень интересная фактура у оркестра.

Пермские зрители знакомы со мной в основном по классическому репертуару и ещё не слышали в амплуа певицы современной музыки: я исполняла подобный материал на других площадках, в других городах, а в Перми такой эксперимент впервые. Думаю, для многих будет интересно, как мой голос, голос Надежды Павловой раскрывается в сложной партитуре Эдисона Денисова. Отдельный подарок — слышать тексты Бориса Виана: его поэзия многослойна, символична, в ней есть жёсткий юмор. Скажу так: это не будет просто, но это будет интересно. И это не будет обычно.

Зрители не услышат каких-то очень красивых мелодий, запоминающихся, понятных, которые хочется напевать; но они почувствуют эмоцию, потому что музыка Денисова — рефлексирующая, вызывающая совершенно невероятный спектр чувств. И, несмотря на то, что литературный источник не простой и не совсем жизнеутверждающий, спектакль дарит надежду. Человечество всегда переживает какие-то тяжёлые времена, и спасает в эти периоды только жажда жизни, вера в её торжество. Жизнь всё равно побеждает, несмотря ни на что. Лично мне эта мысль помогает находить в себе силы. Надеюсь, что она поможет и зрителю, найдёт отклик в его душе.

Надежда Павлова, певица:

— Не надо ждать ничего определённого, классического, того, к чему вы привыкли в оперном или драматическом театре — надо просто прийти, послушать, посмотреть. Думаю, что зрители получат интересный опыт, потому что оперные певицы будут находиться очень близко, на расстоянии вытянутой руки. Это сильное впечатление.

Музыка Эдисона Денисова и для исполнителей, и для слушателей не так проста. В «Голубой тетради» она атмосферная, немного вводит в транс, провоцирует уйти в себя. Кто-то может заснуть, кто-то будет воспринимать достаточно остро, кого-то музыка будет раздражать, но равнодушным не оставит никого. К слову, одна из наших задач — сделать сложную, необычную музыку, скажем так, убедительной, понятной для зрителя. Также важно донести тексты, в моем случае — пейзажные, атмосферные стихи Введенского. Без актёрской работы здесь не обойтись.

Если описать спектакль «Жизнь в красном цвете» тремя словами, это — атмосфера, грусть, ирония. Без улыбки и ироничного отношения к происходящему жить невозможно.

Александр Гончарук, актёр:

— Тексты Хармса, которые я исполняю как чтец в пьесе «Голубая тетрадь», тоже вписаны в партитуру. В спектакле всё подчинено дирижёру: я читаю по руке Валерия Игнатьевича Платонова. И в этом есть определённая сложность, интересный для меня опыт. В первой части спектакля у нас с Надеждой Павловой вырисовывается любопытный дуэт, своеобразный диалог театральных жанров. Когда она поёт свои арии на тексты Введенского, я заслушиваюсь!

Ранее «Новый компаньон» подробно писал о масштабной реконструкции в «Сцене-Молот» и в Театре-Театре в целом.

Начало спектакля — в 20:00, продолжительность— 1 час 10 мин. без антракта. В связи с ремонтом фасада здания театра вход на спектакли «Сцены-Молот» осуществляется через центральный вход Театра-Театра.

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