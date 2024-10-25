Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сумма субсидий от Пермского края кинокомпаниям составит 75 млн рублей Киносъёмочные группы потратили в 2024 году рекордные средства Поделиться Твитнуть

Съёмки фильма "Никто не знает про Маньпупунёр" Фото: Центр развития кинопроизводства

Как уже сообщал «Новый компаньон», министерство культуры Пермского края определило победителей второго этапа отбора на получение субсидии кинокомпаниям, которые в 2024 году работали на территории Прикамья. Шесть кинокомпаний, которые предоставили подтверждающие затраты документы, в ближайшие месяцы получат выплату из регионального бюджета. По данным Пермской кинокомиссии, общая сумма рибейта — более 75 млн руб.

Кинокомпании документально подтвердили платежи на более 191 млн руб.

Пермская кинокомиссия отмечает, что с каждым годом растёт количество представителей малого и среднего бизнеса, вовлечённых в процесс кинопроизводства и готовых предоставлять услуги приезжающим кинокомпаниям, что положительно сказывается на развитии отрасли в регионе.

Максимальную в этом году сумму рибейта получит кинокомпания «Сильвер продакшн» по результатам съёмок полнометражного художественного фильма «Пальма 2» (6+) — более 20,4 млн руб.

Картина продолжает историю овчарки Пальмы и рассказывает о её дружбе с медвежонком Мансуром и об их приключениях в тайге.

Фильм впервые был презентован в рамках программы «Почти готово» летом этого года на Всероссийском фестивале детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2» в Перми.

Съемки проходили летом 2023 года в окрестностях Губахи и посёлка Шумихинский.

Прокат фильма в кинотеатрах планируется с 20 марта 2025 года.

Сериал «Урок» (18+) — совместный проект MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатра Okko о бывшей звезде хип-хопа, которая с подачи старшего брата попадает в обычную школу и начинает заниматься воспитанием подростков — получит из краевого бюджета 11,9 млн руб.

Сериал снимался в Пермском крае с января по март 2024 года, в главных ролях — Юра Борисов и Даниил Воробьёв. Главной локацией съёмок стала школа «Мастерград», а её ученики попробовали себя в качестве актёров массовых сцен.

Романтическое роуд-муви «Втроём» (16+) — дебютная работа режиссёра Александры Сараны — получит субсидию в размере более 13,8 млн. руб. В основе сюжета — история сотрудницы министерства культуры Даши (Ирина Старшенбаум) и её внезапного попутчика во время командировки по Уралу. Фильм вошёл в конкурсную программу фестиваля дебютного и короткометражного кино «Короче», который проходил в конце августа в Калининграде.

Производством проекта занимается Свердловская киностудия. Кинотеатральная премьера намечена на ноябрь этого года.

"Романовы: преданность и предательство" Фото: Центр развития кинопроизводства

Проект «Романовы: преданность и предательство» (16+) снимали в Перми в августе этого года. Специально для съемок фильма была перекрыта улица Сибирская у здания «Королёвских номеров», проезжая часть была засыпана песком и сеном. Для точной передачи исторического времени художники и реквизиторы привезли 50 т песка и задекорировали здания, убрав из кадра все современные объекты и детали. Местами съёмок также стали сквер у Театра оперы и балета, Дом Мешкова, Вознесенско-Феодосиевская церковь. Роль Михаила Романова исполняет Иван Колесников, роль его жены Натальи Брасовой — Екатерина Гусева.

Участие в съёмках принимали лошади конноспортивной школы «Реприз» вместе с наездниками. Пермяки были заняты в проекте в качестве актёров массовых сцен.

Режиссёр фильма — Василий Чигинский, продюсер — Олег Урушев. Размер рибейта продюсерского центра «Прайм» — более 10 млн. руб.

Кинокомпания «ДУ ИТ БРО Продакшн» за приключенческий мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунёр» (18+) получит субсидию в размере более 11 млн. руб.

Разработка и подготовка экспедиции дебютного проекта Ивана Добронравова в качестве режиссёра заняла почти год. Для воплощения на экране истории в жанре роуд-муви команда проекта отобрала локации в Горнозаводском районе и Губахинском городском округе. Съемки проходили в июле и августе.

Главный герой, начинающий режиссёр Никита, узнаёт о смертельном диагнозе. Он приглашает трёх своих друзей-одноклассников совершить непростое путешествие, задуманное десять лет назад, которое в итоге оборачивается серьёзным испытанием. Героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, племенем манси и зловещим стариком, из-за которого без вести пропадают люди.

В главных ролях: Александр Метёлкин, Иван Федотов, Антон Момот, Татьяна Марахонич. Премьера запланирована на 2025 год.

Детективный триллер «Аэропорт» (16+) был снят в Перми в июле. Одной из локаций стала территория действующего аэропорта «Большое Савино».

Режиссёр фильма — Иван Кульнев, главную роль популярного блогера исполнил Роман Курцын. В других ролях: Олег Тактаров, Камиль Ларин, Валентина Мазунина, Майя Вознесенская.

Девять снятых с рейса пассажиров, на первый взгляд, не связанных друг с другом, оказываются запертыми в пограничной транзитной зоне аэропорта. Впоследствии выясняется, что это событие — не случайность, а хорошо спланированная операция.

Над проектом работает кинокомпания «Клёвафильм», она получит рибейт из бюджета края в сумме более 8,5 млн. руб.

Пермская кинокомиссия сообщает, что к работе на съёмочных площадках в этом году были привлечены более 2000 жителей Пермского края.

Программа рибейта действует в регионе с 2019 года. Общий размер субсидий, выплаченных кинокомпаниям в Пермском крае с 2019 по 2023 год — 83 млн. руб.

Рибейт в Пермском крае может составлять до 50% от суммы документально подтверждённых затрат — это максимальный размер на территории РФ. Субсидии предоставляются только по тем договорам, исполнителями которых являются исключительно пермяки.

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