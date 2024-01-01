Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Шесть кинокомпаний выиграли рибейт от Пермского края в 2024 году Краевое министерство культуры компенсирует киносъёмочным группам расходы на аренду техники, на проживание и на создание декораций Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство культуры Пермского края определило победителей второго этапа отбора на получение субсидии на производство кинокартин на территории Пермского края. Кинокомпании, предоставившие подтверждающие затраты документы, в ближайшие месяцы получат выплату. Об этом в своём телеграм-канале сообщает министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Максимальные затраты киногрупп, работающих на территории региона, в этом году пришлись на оплату аренды техники и автотранспорта, а также услуг по обеспечению проживания членов съемочной группы и созданию декораций.

Субсидию (рибейт) получат шесть фильмов, съёмки которых проходили в Пермском крае:

— художественный фильм «Пальма 2» (6+),

— сериал «Урок» (18+) с участием Юры Борисова,

— роуд-муви «Втроём» (16+) с Ириной Старшенбаум,

— проект «Романовы: преданность и предательство» (16+),

— мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунёр» (18+) Ивана Добронравова,

— детективный триллер «Аэропорт» (16+), где одной из локаций стала территория действующего аэропорта Большое Савино.

Как ранее рассказала «Новому компаньону» директор Центра развития кинопроизводства Алёна Семерикова-Волкова, цель работы Центра — довести количество фильмов, снимающихся на территории края, до десяти в год, а количество рабочих киносмен должно быть равно 360. Она также сообщила, что нашумевший проект «Романовы: преданность и предательство» отработал в Перми лишь четыре смены, зато сериал «Урок» — целых 60 смен.

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