Из Перми в зону СВО 25 октября отправится очередной гуманитарный груз Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В четверг, 25 октября, из Перми в зону специальной военной операции отравляется очередной гуманитарный груз. Об этом сообщил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев.

«Во вторник отправили гуманитарную помощь из исполкома партии «Единая Россия» нашим бойцам в зону СВО. Сегодня нас хотели остановить пожаром, но ничего не вышло! Мы работали, работаем и будет работать на благо Родины. Завтра отправляем еще партию всего необходимого в зону спецоперации. Победа будет за нами!» — написал Григорьев в соцсетях.

Ранее он рассказал «Новому компаньону», что в пермском офисе «Единой России» (ул. Плеханова, 12), где в ночь на 24 октября произошёл пожар, сгорели вещи, собранные жителями в качестве гуманитарной помощи. «Учётная часть партии, бумаги и документы будут восстановлены — электронная база у нас осталась. К сожалению, сгорели вещи, которые собирали люди», — заявил Григорьев.

Напомним, офис «Единой России» загорелся около полуночи. Причиной пожара стал поджог. Две женщины сначала разбили окна, снимая свои действия на камеру, а затем бросили в помещение бутылки с зажигательной смесью. Позднее полиция задержала подозреваемых, ими оказались жительницы п. Гайны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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