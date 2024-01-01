Алёна Бронникова До конца года глава Пермского муниципального округа может уйти в отставку Владимир Цветов занял этот пост в 2021 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов может уйти в отставку до конца 2024 года. Об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, в случае ухода Цветова его место в статусе и.о., вероятно, займёт один из действующих заместителей главы администрации Перми. Однако конкретная кандидатура пока не утверждена.

В администрации округа «Новому компаньону» оперативно получить комментарий не удалось.

Владимир Цветов возглавил Пермский район с 2021 года, он также курировал объединение поселений района в единый муниципальный округ. В ноябре 2022 года его кандидатура на пост главы Пермского муниципального была единогласно поддержана депутатами на заседании местной думы.

В начале октября текущего года Пермский МО оказался в федеральной повестке в связи с крупным пожаром на нефтебазе в Осенцах. По предварительным данным, объекты располагались на этом земельном участке незаконно. Тогда же портал сообщил, что губернатор Прикамья поручил провести проверку, как осуществлялся администрацией округа земельный контроль данной территории.

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