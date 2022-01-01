Максим Артамонов Главой Пермского муниципального округа стал Владимир Цветов С 25 ноября он вступит в должность Поделиться Твитнуть

Главой Пермского муниципального округа сегодня был избран Владимир Цветов. Его кандидатура была единогласно поддержана депутатами на заседании местной Думы. Об этом сообщил Цветов в своём телеграм-канале.

«Завтра, 25 ноября, — мой первый рабочий день в новой должности. Благодарю коллег за доверие. Работаем дальше на благо Пермского муниципального округа», — написал чиновник.

Напомним, на прошлой неделе конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Пермского муниципального округа рекомендовала на рассмотрение депутатов думы округа кандидатуры действующего руководителя Пермского района Владимира Цветова и его заместителя, руководителя аппарата администрации Сергея Ермакова.

Владимир Цветов руководит округом с апреля прошлого года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 15 из 15 депутатов Земского собрания. Цветов также курировал объединение поселений района в единый муниципальный округ.

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