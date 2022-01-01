Максим Артамонов На должность главы Пермского МО претендуют Владимир Цветов и Сергей Ермаков Депутаты выберут руководителя муниципалитета 24 ноября Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского района

Константин Долгановский

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Пермского муниципального округа рекомендовала на рассмотрение депутатов думы округа кандидатуры действующего руководителя Пермского района Владимира Цветова и его заместителя, руководителя аппарата администрации Сергея Ермакова. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

Планируется, что нового главу депутаты выберут на очередном заседании думы Пермского муниципального округа 24 ноября.

Напомним, на прошлой неделе был завершён приём заявок на конкурс. На кресло руководителя претендовали три человека: бывший руководитель Юго-Камского сельского поселения Игорь Соларёв, Владимир Цветов и Сергей Ермаков.

Конкурсная комиссия, которая состоит из представителей думы муниципалитета и администрации губернатора, заслушала и оценила программы развития муниципального округа, представленные претендентами на должность главы. В финал вышли два кандидата, набравшие максимальное число баллов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.