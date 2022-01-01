На пост главы Пермского муниципального округа претендуют три кандидата Конкурс пройдёт 17 ноября Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского района

Константин Долгановский

Завершён приём заявок на конкурс по отбору главы Пермского муниципального округа. На кресло руководителя претендует три человека, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Это бывший руководитель Юго-Камского сельского поселения Игорь Соларев, действующий руководитель Пермского района Владимир Цветов и его заместитель Сергей Ермаков.

Сам конкурс пройдёт 17 ноября. В этот день комиссия из представителей думы муниципалитета и администрации губернатора Пермского края заслушают и оценят программы развития муниципального округа, представленные претендентами.

В «финал» выйдут кандидаты, набравшие максимальное число баллов. За одного из них проголосуют депутатам на заседании думы муниципалитета.

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