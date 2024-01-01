Алёна Бронникова Пленарное заседание ЗС Прикамья началось с минуты молчания в память о Евгении Сапиро Политик ушёл из жизни 21 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Депутаты Законодательного собрания Пермского края начали пленарное заседание 24 октября с минуты молчания в память о первом председателе краевого парламента Евгении Сапиро. Известный политик и экономист ушёл из жизни на 91 году жизни 21 сентября.

Евгений Саулович — доктор экономических наук, профессор, автор нескольких книг. Окончил металлургический факультет Уральского политехнического института, работал на Чусовском металлургическом заводе, «Камкабеле», в Пермском политехническом институте, заведовал кафедрой Пермского университета.

В разные годы был первым заместителем губернатора, председателем Заксобрания Пермской области, членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, министром региональной и национальной политики РФ, заместителем председателя правления Пермского землячества. Прощание с ним состоялось 25 сентября в Москве.

Жители страны, соратники и коллеги известного политика поделились воспоминаниями и выразили соболезнования в соцсетях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.