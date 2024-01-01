Марина Сизова «Великий политик, хороший человек»: пермяки об экс-министре России Евгении Сапиро Жители страны выражают скорбь из-за смерти известного политического деятеля и экономиста Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махоина

В ночь на 21 сентября 2024 года в возрасте 90 лет из жизни ушёл известный политический деятель и экономист, первый председатель Заксобрания Прикамья и экс-министр региональной и национальной политики России Евгений Саулович Сапиро.

Евгений Саулович родом из Мариуполя. Во время войны его семью эвакуировали в Чусовой Пермского края, позже они переехали в Пермь. Окончил металлургический факультет Уральского политехнического института, работал на Чусовском металлургическом заводе, «Камкабеле», в Пермском политехническом институте, заведовал кафедрой Пермского университета.

В разные годы был первым заместителем губернатора (1992-1993), председателем Заксобрания Пермской области (1994-1998), членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1996-1998), министром региональной и национальной политики РФ (май-сентябрь 1998), заместителем председателя правления Пермского землячества (по 2014). Доктор экономических наук, профессор. Автор нескольких книг: «Стриптиз с юмором», «Трактат об удаче», «Времена и мгновения», «Никого впереди» и др.

Прощание с ним состоится 25 сентября в Москве, по ул. Адмирала Тимошенко, 25.

В соцсетях жители страны делятся своими воспоминаниями. Выражают соболезнования на своих официальных страницах соратники и коллеги.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

«С именем Евгения Сауловича Сапиро тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внёс огромный вклад в развитие региона. Евгений Саулович был первым председателем Законодательного собрания Пермской области, представлял Пермскую область в Совете Федерации, стал первым в постсоветской России федеральным министром из Прикамья — возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ.

Для многих выпускников пермских вузов Евгений Саулович стал одним из лучших преподавателей и определил путь в карьере.

Благодаря его вкладу были созданы «Пермское землячество» и традиционная «Строгановская премия».

Имя Евгения Сауловича стало знаковым для целого поколения учёных и политиков Пермского края. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто продолжает развивать дело Евгения Сауловича».

Андрей Кузяев, председатель правления Пермского землячества, президент «ЭР-Телеком Холдинг»:

«Ушёл мой учитель, мой друг. Евгений Саулович был выдающимся человеком, который внёс значительный вклад в развитие экономики и политики страны. Его профессионализм, мудрость и преданность делу будут служить примером для будущих поколений.

Имя Евгения Сауловича останется в памяти всех, кто его знал, как человека, который стремился к справедливости и благополучию граждан нашей страны. Его идеи и инициативы будут продолжать оказывать влияние на развитие общества.

Евгений Саулович был не только выдающимся экономистом, политиком, он был прекрасным человеком, который оставил яркий след в сердцах всех, кто его знал, благодаря своим знаниям, мудрости и доброте. Пусть земля ему будет пухом, а память о нём будет светлой и вечной».

Пермское землячество:

«Не стало Евгения Сауловича Сапиро — человека, оставившего неизмеримый вклад в истории своей малой и большой Родины, университета и, конечно, родного Пермского землячества.

Советский и российский политик, учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор, почётный профессор Пермского университета, почётный член Пермского землячества, лауреат Строгановской премии… Для многих поколений учеников, коллег и друзей Евгений Саулович навсегда останется в памяти как пример чести и достоинства. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким».

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

«Не стало Евгения Сауловича Сапиро — человека, который сыграл огромную роль в становлении современного Прикамья. С 1992 по 1994 год Евгений Саулович занимал должность первого заместителя главы администрации Пермской области. В 1994 году был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области первого созывы. Он стал первым председателем Законодательного собрания Пермской области в непростой период формирования нового государства. Евгений Саулович брал ответственность за самые смелые в то время решения. Под его руководством прикамский парламент принимал самые передовые законы, которые имели критически важное значения для развития экономики в новых условиях.

Евгений Саулович представлял Пермскую область в Совете Федерации. В 1998 году возглавил Министерство региональной и национальной политики РФ, став первым пермяком, который вошёл в состав федерального правительства. Талантливый экономист, он чутко понимал сложные процессы, происходившие в постсоветской России.

Евгений Саулович был востребован и успешно работал на самых высоких постах федерального уровня. Для нас он останется отцом-основателем законотворчества Прикамья, чьи традиции живут по сей день.

Учёный, преподаватель и автор многих книг, он всегда знал силу своего слова. Общение с ним не только доставляло удовольствие собеседникам, но и помогало разобраться в самых сложных вопросах современности. В нашей памяти Евгений Саулович останется человеком с обаятельной улыбкой, прекрасным чувством юмора и проникновенным взглядом. Его уход из жизни — невосполнимая потеря для многих прикамцев.

Законодательное собрание Пермского края выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и соратникам. Светлые воспоминания об Евгении Сауловиче навечно останутся в наших сердцах».

Эдуард Соснин, глава Перми:

«Ушёл из жизни выдающийся человек, учёный и политик Евгений Саулович Сапиро. Его жизнь была наполнена достижениями, которые оставили неизгладимый след в истории нашего города и региона.

Он работал в Администрации Перми, был депутатом и возглавлял Законодательное собрание. В конце 90-х годов стал министром региональной и национальной политики федерального правительства — первым из Пермского края в истории современной России.

С начала 2000-х годов Евгений Саулович посвятил себя науке и стал автором более 170 научных публикаций и был удостоен званий почётного профессора Пермского университета и Пермского государственного технического университета, а также стал членом Российской академии естественных наук. Студенты Евгения Сауловича с неизменным теплом и благодарностью вспоминают годы обучения под его началом. Именно он стоял у истоков «Пермского землячества» и «Строгановской премии», которая почти два десятилетия прославляет достижения пермяков. Мы будем помнить и ценить его вклад в историю и развитие Перми и всего Пермского края. Соболезнования родным и близким».

Сергей Белов, глава Чусовского округа:

«С глубокой скорбью узнал о кончине Евгения Сауловича Сапиро. Это невосполнимая потеря для Чусовского городского округа, для всего Пермского края. Евгений Саулович был настоящим патриотом, который посвятил свою жизнь служению людям. Его вклад в развитие нашего региона неоценим. Он был талантливым политиком и экономистом, блестящим преподавателем, который вдохновлял и воспитывал целое поколение. Светлая память о Евгении Сауловиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Сауловича».

Виктор Бурьянов, экс-глава Чусового, депутат Земского собрания Чусовского муниципального района:

«Евгений Саулович Сапиро для меня был всегда примером для подражания. Я считаю его своим учителем. Он и политик, и доктор экономических наук, и просто замечательный человек. Мне кажется, он тоже всю жизнь стремился к знаниям. При этом обладал острым критическим умом.

На нашем металлургическом заводе прошёл путь от помощника мастера до калибровщика, старшего мастера. Видимо, тогда и получил нашу чусовскую закалку на всю жизнь. Оттого вся его судьба шла только вперёд. Хотя он своим секретом успеха считал умение оставаться самим собой.

Этот спортивный, «заводной», очень лёгкий на подъём человек всегда и во всём хотел быть дальше и выше. Непревзойдённый лидер. И всё-таки, на мой взгляд, Евгений Саулович хранил где-то в глубине своей души этакого «вечного студента». Иначе как объяснить название его книги «Стриптиз с юмором»? А он её выпустил в зрелом возрасте! И собеседником был отличным — общался со всеми на любые темы. Заслуживает похвал и его умение в перестройку, смену политических и экономических крушений не пасть духом, а напротив, оказаться современным и своевременным. Как говорят, остаться на гребне волны. Это возможно только при неординарно сильном характере. Таким нашим, с чусовской закалкой.

...Очень жаль, что он ушёл. Но помнить мы его будем всегда».

Игорь Шубин, депутат Госдумы от Пермского края:

«С Евгением Сауловичем мы познакомились на экономическом факультете университета больше 45 лет назад. Я был студентом, Евгений Сапиро — уже успешным преподавателем, профессором, доктором наук. Настолько успешным, что на его лекции приходили студенты других специальностей и факультетов. Интеллигент, обладающий искромётным чувством юмора и энциклопедическими знаниями, вызывал восхищение в студенческой среде. Позже мы всегда были рядом: в одной команде работали заместителями губернатора, в Законодательном собрании, затем в Пермском землячестве. От Евгения Сауловича перенял эстафету проведения «Строгановской премии». В феврале мы отметили его 90-летие, в июне Сапиро, почётному члену Пермского землячества, вручили статуэтку Аники Строганова. С Евгением Сауловичем было исключительно интересно — и работать, и дружить. Я горд и счастлив, что мне выпала честь быть его коллегой и другом. Светлая память».

Светлана Федотова, журналист:

«Евгений Саулович Сапиро ко мне, выражаясь по-старинному, благоволил.

Однажды, очень давно, по его инициативе, мы пошли в гости к первому секретарю Пермского обкома Константину Галаншину. Оба они тогда уже жили в Москве. Было скользко, и мы, как сейчас помню, пошли под ручку, спасая друг друга в сложных ситуациях. Нас ждали. Константин Иванович был в лаковых штиблетах и белоснежной рубашке. Роскошный стол был сервирован по всем правилам, белая скатерть тоже была. Разговор шёл, в основном, между Евгением Сауловичем и Константином Ивановичем. Вопросы Сапиро задавал такие, какие мне в жизни не придумать — для этого нужно в тех кругах вращаться, всё и всех знать. Как играющий тренер в большом теннисе, он подавал мячи, а я сидела и конспектировала. Текст в итоге вышел и в журнале, и в книге. Старые коммунисты, помнится, писали в редакцию письма: «Я прочитал всё, что написал Константин Галаншин, но нигде не видел тех слов, что у вас сказаны». Дело в том, что он их в моём присутствии лично произносил!

Если я и поблагодарила тогда Евгения Сауловича за такой роскошный подарок — разговор с таким «зубром», то вскользь. По молодости лет я считала такое абсолютно естественным: так — помогать мне в добывании информации — должен каждый!

Он был мудрым человеком и понимал, что Галаншину есть, что сказать, а я тот человек, что эти слова сохранит и без искажений опубликует.

Сейчас посмотрела в своём компьютере: файлов, где содержалась бы фамилия Сапиро, — десятки, даже сотни. Я писала о нём всю профессиональную жизнь: он упоминается и в книгах, и в статьях, и в сценариях. Это закономерно — он был одной из самых важных и значимых фигур на политическом небосклоне Прикамья.

Знаю, что ему нравился один абзац, который я когда-то о нём написала:

«Если где-то на небесах всё-таки есть бог, который отмеряет мензурками и мерными чашками людям то, что им причитается, то он явно не равнодушен к профессору Сапиро: он грузит ему горе и радости железнодорожными составами (…) Как ни крути, а именно Евгений Сапиро в Пермской области стал первопроходцем того океана, который называется рынком. Это он махнул флажком, сделав в декабре 1990 года доклад «О переходе области на рыночные отношения». Океан, конечно, закрутил его, всё пошло совсем не так, как хотелось бы, но факт остаётся фактом: профессор Сапиро был тем человеком, который формировал первоначальную «матрицу».

Из наград и достижений у меня на первом месте, разумеется, Строгановская премия, и вручал мне её Евгений Саулович. Он подготовил обо мне доклад минут на 40. Так мне показалось, стоя на сцене, сквозь которую я готова была провалиться от смущения. Собственно, что он сделал? Своим авторитетом, как космический корабль-ракетоноситель, вывел меня на более высокую орбиту: давай, лети. Дальше сама.

Светлая Вам память, Евгений Саулович».

Андрей Никитин, экс-редактор газеты «Пермские новости»:

«Кажется, где-то начало 90-х. Топаю на работу в «Пермские новости». По Ленина. Неожиданно моим попутчиком оказывается Сапиро. В ту пору — первый зам главы областной администрации. Надо же, пешком на работу ходит! Неожиданно, потому что редко хожу этой дорогой, а нынче заночевал у родителей. А Сапиро, видимо, всегда. Редакция тогда жила в Доме Советов — областная администрация напротив. О чём говорили? О работе, конечно. Ну и про лёгкую атлетику.

Год, примерно, 95-й. Евгений Сапиро — председатель Заксобрания. Я новоиспечённый (избранный трудовым коллективом — во как) редактор «Пермских новостей». На деловой игре придумали новую рубрику — «Разговор без купюр».

Идея такая: приглашаем гостя, собираемся всей редакцией и бомбим вопросами. Такой перекрёстный допрос с пристрастием.

Точно не помню, но процентов на 99 — первым собеседником был Сапиро. Да, перед интервью предупреждаем, что всё сказанное может и будет опубликовано. Приглаживания и редактирования не допускаются. Помню, как неуютно бывало некоторым... главам городских администраций или председателям облсовпрофов. Особенно после разговора, когда интервью отправляли на сверку. А Сапиро — уютно.

Помню, тогда он дал несколько дельных советов начинающему редактору. Например, о неизбежности текучки и том, как её не бояться и как с ней справляться…

<…> Ну и чтобы скрасить неизбежные невзгоды непогоды, вспомним пару цитат из книги Евгения Сапиро «Никого впереди»:

«Бабником я не был, но теоретически согласен с мнением, что самую высокую цену женщина имеет до тех пор, пока она тобой не завоёвана. Хотя, если копнуть глубже, речь идет не о «цене», а о «наценке», искусственно завышенной на перегретом рынке. Настоящую цену узнаёшь лет через двадцать. Так и с карьерой, если называть вещи своими именами. То, что достигнуто, воспринимается с удовлетворением, но без восторга «первой ночи». Как само по себе разумеющееся».

«Только в нашем возрасте приходит понимание, что жизнь — цепь упущенных возможностей. Четверть века назад твой кабельный директор правильно сказал: «С Фимой я готов идти хоть в разведку, хоть по бабам». Второе не так ценно для отчизны, но приятнее».

Вот теперь всё, Евгений Саулович. Ну, как всё? Всё только начинается. Хор своё отпоёт, массовка оттанцует, а главное... Помните, как сказал один хороший поэт? «А если смертью всё кончается, то нечего и начинать». Встретимся ещё, уверен. На лучших страницах нестыдных газет».

Мария Дурбале, председатель общественной организации «Мы — земляки», издатель:

«Сегодня пришла плохая новость: не стало Евгения Сауловича Сапиро. Мне выпала счастливая возможность стать издателем этого масштабного человека. Я не знала его как министра региональной и национальной политики РФ и как у доктора экономических наук никогда у него не училась. Он был для меня особенным автором, невероятным эрудитом, с которым я была готова работать на любых условиях.

Мы вместе с ним сделали два тома «Тебе и мне приятно» (первый совместно с Ильдаром Маматовым). Профессор Сапиро собрал в них свою открытую переписку с френдами — людьми самых разных возрастов, профессий, статусов, которую он вёл в социальной сети. Евгений Саулович придумал какой-то новый «цифровой эпистолярный жанр». Когда-нибудь филологи напишут по его переписке кандидатскую или докторскую. Евгений Саулович Сапиро создал в двухтомнике собирательный портрет пермско-московской публики конца второго десятилетия XXI века. Его книги имеют огромную ценность! Царствия Небесного, дорогой мой френд и автор!»



Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ:

«Ушёл из жизни Евгений Саулович Сапиро. Мой научный руководитель кандидатской диссертации. Для меня — УЧИТЕЛЬ и НАСТАВНИК. Человек, страстно любивший жизнь, умный, интеллигентный, отзывчивый... Многие годы он был заведующим кафедрой бухгалтерского учёта нашего университета. Любимый преподаватель многих поколений студентов экономического факультета. Светлая память!»

Дмитрий Шимановский, доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике ПГНИУ:

«Времена, когда Евгений Саулович работал на экономическом факультете ПГНИУ, я уже не застал. Однако мне пришлось побывать на очной лекции Сапиро в феврале 2019 года. Тогда экономический факультет праздновал своё 60-летие. Евгений Саулович был приглашённым гостем как один из наиболее успешных бывших сотрудников нашего факультета. Несмотря на то что Евгений Саулович к тому времени уже в течение многих лет проживал в Москве, он любезно согласился приехать в Пермь ради участия в торжественных мероприятиях в честь юбилея экономического факультета. Думаю, что в день его смерти почувствовали большую утрату все, кто когда-то знал нашего великого бывшего сотрудника».

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