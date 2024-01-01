Ушёл из жизни легендарный спикер Законодательного собрания Прикамья Евгений Сапиро
Ему было 90 лет
В ночь на 21 сентября в возрасте 90 лет скончался известный политик и экономист, доктор экономических наук Евгений Сапиро. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«С его именем тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внес огромный вклад в развитие региона. Евгений Саулович был первым председателем Законодательного собрания Пермской области, представлял Пермскую область в Совете Федерации, стал первым в постсоветской России федеральным министром из Прикамья — возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ», — написал Дмитрий Махонин.
Он также отметил, что для многих выпускников вузов Перми Евгений Сапиро стал одним из лучших преподавателей и определил путь в карьере.
«Благодаря его вкладу были созданы «Пермское землячество» и традиционная «Строгановская премия». Имя Евгения Сауловича стало знаковым для целого поколения учёных и политиков Пермского края», — сообщил губернатор, выразив соболезнования по случаю его смерти.
Ранее «Новый компаньон» публиковал статью об известном политике и общественном деятеле. Редакция выражает соболезнования родным и близким Евгения Сауловича.
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