Ушёл из жизни легендарный спикер Законодательного собрания Прикамья Евгений Сапиро Ему было 90 лет Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махоина

В ночь на 21 сентября в возрасте 90 лет скончался известный политик и экономист, доктор экономических наук Евгений Сапиро. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«С его именем тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внес огромный вклад в развитие региона. Евгений Саулович был первым председателем Законодательного собрания Пермской области, представлял Пермскую область в Совете Федерации, стал первым в постсоветской России федеральным министром из Прикамья — возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ», — написал Дмитрий Махонин.

Он также отметил, что для многих выпускников вузов Перми Евгений Сапиро стал одним из лучших преподавателей и определил путь в карьере.

«Благодаря его вкладу были созданы «Пермское землячество» и традиционная «Строгановская премия». Имя Евгения Сауловича стало знаковым для целого поколения учёных и политиков Пермского края», — сообщил губернатор, выразив соболезнования по случаю его смерти.

По словам председателя правления Пермского землячества, президента «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева, Евгений Саулович был выдающимся человеком, который внёс значительный вклад в развитие экономики и политики страны.





«Его профессионализм, мудрость и преданность делу будут служить примером для будущих поколений. Имя Евгения Сауловича останется в памяти всех, кто его знал, как человека, который стремился к справедливости и благополучию граждан нашей страны. Его идеи и инициативы будут продолжать оказывать влияние на развитие общества. Евгений Саулович был не только выдающимся экономистом, политиком, он был прекрасным человеком, который оставил яркий след в сердцах всех, кто его знал благодаря своим знаниям, мудрости и доброте. Пусть земля ему будет пухом, а память о нём будет светлой и вечной», — отметил Андрей Кузяев.

Ранее «Новый компаньон» публиковал статью об известном политике и общественном деятеле. Редакция выражает соболезнования родным и близким Евгения Сауловича.

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