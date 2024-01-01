Выдающийся человек и политик Евгений Сапиро отмечает 90-летний юбилей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня юбилей — 90 лет — празднует один из самых уважаемых людей Пермского края и большой друг ИД «Компаньон» Евгений Саулович Сапиро. Первый «зам по рынку» областной администрации, легендарный спикер Законодательного собрания региона, «крестный отец» Пермской товарной биржи и выросшей из неё Пермской финансовой группы, министр по делам национальностей и региональной политике РФ, председатель комитета в Совете Федерации, и советник министра природных ресурсов РФ, заместитель председателя правления Пермского землячества, автор книг, одна из которых имеет название «Трактат удачи» — это всё о нем!

В честь юбилея Евгению Сапиро будет вручён памятный знак «Герб Пермского края» I степени.

Редакция с удовольствием поздравляет своего постоянного автора с юбилеем и желает долгих лет жизни и продолжения сотрудничества.

Евгений Сапиро и «Новый компаньон»

Архив ИД «Компаньон»

Светлана Федотова, писатель (из рукописи):

«Самоирония и компетентность — вот два козыря Евгения Сауловича, благодаря которым он всегда оказывается «к месту». Именно они закинули его в 1990 году из профессоров ПГУ в областную власть, где он стал «зам по рынку». В какой-то момент к нему обратились: Двести депутатов и сотня высших чиновников каждый день слышат и как попугаи повторяют слово «рынок», не имея представления, что это за штука. Скажи, что нас ждет не через годы, а завтра и, максимум, через полтора года? К чему готовиться? Так появился доклад на третьей сессии облсовета «О переходе на рыночные отношения», который и стал «первым выходом человека в открытый космос». Вывод был такой: на полный рынок надежд особых нет, но ёмкий хозрасчет с рыночными последствиями (снижение дефицита — позитив, безработица — негатив...) ожидается. Так примерно и вышло. Именно Сапиро пришлось формировать рыночную инфраструктуру региона, в которую входила и товарная биржа. Проектов было несколько, но именно Сапиро настоял на том, который представил аспирант МГУ Андрей Кузяев. С этого времени Сапиро всегда называют «крестным отцом» ПФПГ, а он всегда отшучивается, причем, по-разному. Дальше у Сапиро была жизнь, о которой в журнале пермского университета, написано примерно следующее: кому-то горе и счастье отмеряют мензурками, а Сапиро — товарными вагонами. Он был величайшим спикером Законодательного собрания Пермской области за всю историю его существования: остроумие и компетентность и здесь сделали свое дело. Формально самым высоким карьерным достижением Евгения Сапиро можно считать должность федерального министра (региональная и национальная политика) в правительстве Кириенко, но сам он считает, что по вкладу в политику и управление его главное дело — два года в качестве председателя комитета в Совете Федерации. Если же совсем честно, то, возможно, одной из высших эмоциональных точек жизненного пути Е.С.Сапиро был тот момент, когда весь огромный зал дворца культуры его родного Чусового встал, когда его пригласили на сцену. Вот и сейчас мы все, пермяки, те, кто давно знают и уважают Евгения Сауловича за его дела и человеческие качества, стоим и аплодируем: будьте здоровы и счастливы».

Поздравление от правления Пермского землячества:

— Имя профессора-экономиста Евгения Сапиро стало знаковым для целого поколения ученых и политиков Пермского края. Евгений Саулович мог, наблюдая зарождающиеся процессы в обществе, проанализировать и предугадать тенденции и основные направления в жизни зарождающегося нового общества.

И не только экономические знания, и предвосхищения, но прекрасное владение культурой слова и жизненных ситуаций помогли Евгению Сауловичу облечь все это в литературные образы и позволили создать ряд литературных трудов — от публицистики до серьезного романа. Все его «времена и мгновения» яркой страницей освещают время перемен в Пермском крае.

Пермская академическая общественность до сих пор вспоминает яркие лекции профессора, и многие ученики доблестно продолжают его дела — одно из этих имен — Андрей Кузяев, председатель Правления Пермского землячества, президент АО «ЭР-Телеком», Почетный гражданин города Перми.

В свое время, яркая индивидуальность и харизматическая активность Евгения Сауловича помогли создать такое уникальное сообщество как «Пермское землячество». Учитель и ученик, и Евгений Саулович, и Андрей Равелевич стояли у истоков такого проекта как «Строгановская премия», вот уже почти два десятка лет прославляющая высокие достижения пермяков.

И больше века длится день — все это о нашем юбиляре, жизнь которого — яркая иллюстрация и нашего края, и страны.

Дорогой и глубокоуважаемый Евгений Саулович, примите наши искренние восхищения и пожелания доброго здоровья, неиссякаемых оптимизма и энергии, удачи и успехов во всем!

Эдуард Соснин, глава Перми:

— Евгений Саулович Сапиро внёс значительный вклад не только в экономическое и политическое развитие Пермского края, но и в развитие всей нашей страны в непростое для нее время. Он вложил много сил в формирование экономической политики государства, его имя вписано в историю Родины.

Евгений Саулович — яркий пример того, как живой ум, трудолюбие и целеустремленность помогают добиться серьезных успехов. В Перми он известен не только как политический и общественный деятель, но и как известный ученый, наставник целого поколения. Студенты Евгения Сауловича неизменно вспоминают его как блестящего лектора, который всегда просто и понятно излагает самые сложные и глубокие экономические вопросы.

Искренне желаю Евгению Сауловичу крепкого здоровья, энергии, благополучия и новых успехов!

Игорь Германов, и. о. ректора ПГНИУ, Владимир Маланин, президент ПГНИУ:

— Уважаемый Евгений Саулович, примите самые тёплые, сердечные поздравления от коллектива Пермского государственного национального исследовательского университета в день Вашего 90-летия!

Ваша карьера — это яркий путь от инженера-металлурга до самых ответственных постов в правительстве страны. Благодаря активной гражданской, научной позиции Вы обрели на этом пути преданных единомышленников и верных друзей, коллег, учеников, которые шлют сегодня свои поздравлениях из самых разных уголков нашей необъятной страны. Ваше имя навсегда вписано в историю нашей страны как имя талантливого учёного, организатора науки и экономики, председателя Законодательского собрания Пермской области, сенатора, министра региональной и национальной политики Российской Федерации.

Ваш пример убеждает: настоящему человеку по плечу любые вершины. Глубокая порядочность и преданность своему делу в сочетании с острым умом, стремлением к знаниям и уважением к труду — всё это помогало Вам добиваться самых дерзких и амбициозных целей порой в сложнейших условиях. Ваша судьба, без преувеличения, — это служение Родине, непростой и ответственный труд, синхронизация своей человеческой жизни с жизнью огромной страны в самые непростые периоды её истории. Сложно осмыслить, какие невероятные проблемы Вам приходилось преодолевать, с какими вызовами сталкиваться, какие решения принимать. И замечательно, что Вы вышли на интереснейшую стезю писательства. Ваши книги — это отражение эпохи, участником и творцом которой Вам суждено было стать.

Особо ценно для нас, что всё это время Вы остаётесь человеком, преданным науке и пермским вузам. Ваше становление как учёного и практика, научная, профессиональная, общественная жизнь неразрывно связаны с Пермью, в том числе и с Первым на Урале. Университетское сообщество всегда будет Вам благодарно за всемерную поддержку и помощь Пермскому университету. Звание «Почётный профессор Пермского университета» было присуждено Вам как высшая оценка от университетских коллег.

Отдельную признательность заслуживает Ваш вклад в возрождение Пермского землячества в Москве. Активное взаимодействие с малой родиной, реализация интереснейших проектов в нашем университете, в городе Перми и Пермском крае снискали этой организации высокий авторитет у пермяков. Университетский коллектив всегда с интересом следит за жизнью Пермского землячества, участвует в его проектах, ведь локомотив этой организации, её костяк — наши коллеги и выпускники.

Дорогой Евгений Саулович! Учёные, преподаватели, сотрудники и студенты Пермского университета желают Вам крепкого здоровья и бодрости духа. Всегда рады видеть Вас в родных университетских стенах!

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Сегодня 90 лет исполняется Евгению Сауловичу Сапиро — известному политику, учёному-экономисту, доктору экономических наук, почётному профессору ПГНИУ и ПНИПУ.

С его именем тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внес большой личный вклад в развитие региона. Евгений Саулович был первым председателем Законодательного собрания Пермской области, представлял Пермскую область в Совете Федерации, стал первым в постсоветской России федеральным министром из Прикамья — он возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ. Многие выпускники пермских вузов до сих пор вспоминают лекции Евгения Сауловича. Он стоял у истоков «Пермского землячества» и «Строгановской премии».

Сегодня юбиляру будет вручен памятный знак «Герб Пермского края» I степени.

Уверен, что Евгений Саулович продолжит радовать нас своим творчеством, жизненной мудростью и тонким чувством юмора, заряжать энергией и оптимизмом. Желаю крепкого здоровья и новых побед!

Вячеслав Белов, президент Пермской ТПП:

— Уважаемый Евгений Саулович! От лица Пермской торгово-промышленной палаты и от меня лично примите самые искренние и теплые поздравления с юбилеем!

Все знают вас, как человека слова и дела, которого отличает удивительное трудолюбие, профессионализм, компетентность, принципиальность, преданность своему гражданскому долгу в сочетании с личным достоинством.

Высоко ценим ваш огромный вклад в развитие Пермского края. На протяжении своей деятельности вы всегда демонстрировали невероятную самоотдачу и твердые принципы, чем заслужили авторитет в профессиональных, властных кругах и, что немаловажно среди обычных людей.

Во всех жизненных обстоятельствах вы демонстрируете для окружающих примеры стойкости и надежности.

В день вашего юбилея примите слова искренней благодарности и признательности за плодотворную, конструктивную работу, взвешенный подход к реализации инициатив и предложений во благо региона и великой России. Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашей семье!

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