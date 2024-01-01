Екатерина Артёмова Евгения Сапиро в честь 90-летия наградят памятным знаком «Герб Пермского края» Это высшая награда губернатора региона Поделиться Твитнуть

Фото: Пермское землячество

Бывшему председателю Законодательного собрания Пермской области, почётному профессору ПГНИУ и ПНИПУ Евгению Сапиро, которому сегодня исполняется 90 лет, будет вручён памятный знак «Герб Пермского края» I степени. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Губернатор отметил, что с именем Евгения Сапиро тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья и что он внёс большой личный вклад в развитие региона.

«Уверен, что Евгений Саулович продолжит радовать нас своим творчеством, жизненной мудростью и тонким чувством юмора, заряжать энергией и оптимизмом. Желаю крепкого здоровья и новых побед!» — написал Дмитрий Махонин.

Евгений Сапиро родился 29 января 1934 года. Окончил Уральский политехнический институт по специальности «инженер-металлург». После вуза трудоустроился на Чусовской машиностроительный завод, позже перешёл на завод «Камкабель». В 1961-1973 годах работал в Пермском политехническом институте (ныне Пермский национальный исследовательский политехнический университет, ПНИПУ), в 1973-1987 годах — в Пермском университете (сейчас Пермский государственный национальный исследовательский университет, ПГНИУ). В 1977 году получил учёную степень доктора экономических наук за диссертацию «Проблемы совершенствования экономического механизма технического развития промышленного предприятия». В 1987 году был назначен заведующий пермским отделом Института экономики УрО АН СССР.

Политическая карьера Евгения Сапиро началась в 1990 году, когда он занял должность заместителя председателя Пермского облисполкома по экономике. В 1992 году он был назначен первым заместителем главы администрации Пермской области. С 1994 по 1997 год был председателем Законодательного собрания Пермской области, входил в Совет Федерации. В мае-сентябре 1998 года — министр региональной и национальной политики РФ. С 2004-го по 2015 год — советник министра природных ресурсов РФ, заместитель председателя правления Пермского землячества. С 2015 года занимается научной и публицистической деятельностью. Является автором более 170 научных публикаций, в том числе 9 монографий, а также нескольких публицистических и художественных произведений.

Памятный знак «Герб Пермского края» является высшей наградой губернатора Пермского края за особые заслуги в области экономики, науки, охраны здоровья и жизни, образования, искусства и в других отраслях. Им награждаются граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Памятный знак имеет две степени, высшей из которых является первая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.