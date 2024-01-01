Депутат гордумы Сторожев выступил в поддержку выкупа ДК Ленина в собственность Перми Парламентарий выразил надежду, что это решение даст объекту вторую жизнь Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев выступил в поддержку выкупа ДК им. Ленина в муниципальную собственность. В беседе с «Новым компаньоном» парламентарий отметил, что сам многократно от своего имени и от лица жителей поднимал вопрос о необходимости возвращения дворца культуры городу.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с главой Перми Эдуардом Сосниным дал поручение предпринять реальные шаги по выкупу ДК.

По мнению главы региона, у жителей всех районов Перми должен быть свой муниципальный дом культуры. В Мотовилихе много десятилетий им был ДК им. Ленина. Исторически он являлся точкой притяжения для всего района. Сейчас таких учреждений здесь нет.

Губернатор подчеркнул, что краевым властям удалось «достичь принципиального согласия о возвращении ДК» и выразил надежду на то, что после этого объект снова станет центром крупных мероприятий для жителей района и всего города, а также местом развития творческих коллективов.

«Как депутат городской думы я не могу не порадоваться сам и не порадовать жителей этим известием, потому что многократно от их лица и своего имени выступал за возвращение ДК им. Ленина городу. Надеюсь, что это даст дворцу вторую молодость. Так как зданию требуется серьёзная реконструкция, необходимо уже сейчас приступить к подготовке документации для проведения всех этапов работ», — прокомментировал решение депутат Геннадий Сторожев.

Фото из личного архива Геннадия Сторожева

Парламентарий напомнил о том, что ДК был построен в 1963 году при деятельном участии легендарного директора «Мотовилихинских заводов» Виктора Лебедева. Вместе со стадионом «Молот» и кинотеатром «Молот» они составляют органичный архитектурный ансамбль на ул. Культуры, ныне ул. Лебедева. На протяжении многих лет ДК был настоящим очагом культуры и одной из визитных карточек района.

«Хотел бы поблагодарить губернатора и главу Перми за реальные шаги по возрождению ДК им. Ленина. Считаю, что, вместе с ДК им. Солдатова, это лучший в полном смысле слова дворец Перми!» — заключил депутат.

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