Учеников пермского лицея эвакуировали после распыления перцового баллончика Поделиться Твитнуть

В Перми прошла экстренная эвакуация учеников лицея №10 в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

По данным ведомства, инцидент произошёл 23 октября 11 час. 15 мин. Один из лицеистов распылил в помещении перцовый баллончик. Детей пришлось быстро выводить на улицу.

«Медицинская помощь не потребовалась, дети к врачу не обращались. Оставшиеся уроки первой смены были перенесены в онлайн», — добавили в минтербезе.

В настоящее время помещения лицея проветрены, занятия второй смены проводятся в обычном режиме.

Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали сообщения о ЧП в школах Полазны утром 23 октября. В 10.20 поступил анонимный звонок о минировании местной школы №3. Сотрудники и учащиеся были оперативно эвакуированы в школу №1, вызваны оперативные службы. Позднее поступила информация о готовящемся вооружённом нападении уже на школу №1. Сотрудники и учащиеся забаррикадировались в учебных классах до момента эвакуации. В итоге информация о минировании и вооружённом нападении оказалась ложной. Никто не пострадал.

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