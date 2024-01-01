В минтеребезе прокомментировали сообщения о минировании школ в Прикамье На сегодня занятия в школах завершены Поделиться Твитнуть

Министерство территориальной безопасности Пермского края официально прокомментировало сообщения о ЧП в школах Полазны утром 23 октября.

В ведомстве рассказали, что в 10.20 поступил анонимный звонок о минировании школы №3 в посёлке городского типа Полазна Добрянского городского округа. Сотрудники и учащиеся школы были оперативно эвакуированы в школу №1, вызваны оперативные службы.

В 10.48 поступила информация о готовящемся вооруженном нападении на школу №1. Сотрудники и учащиеся забаррикадировались в учебных классах до момента проведения эвакуации.

«Информация о минировании и вооруженном нападении оказалась ложной», — заявили в минтребезе, отметив, что на сегодня занятия в школах завершены, а уполномоченными органами власти приняты необходимые меры по обеспечению безопасности граждан.

Правоохранительные органы продолжают проверки.

Ранее представители образовательного учреждения со ссылкой на сотрудника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали «Новому компаньону», что звонок о минировании школы в Полазне поступил с территории Украины, и на самом деле никакой угрозы детям нет.

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