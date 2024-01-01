В Пермском крае хоронят погибшего на СВО новоильинца Дмитрия Лазукова Поделиться Твитнуть

Дмитрий Лазуков

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель п. Новоильинского Пермского края Дмитрий Лазуков. Об этом сообщили в администрации Нытвенского городского округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. «Разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами…» — говорится в информации.

Рядовой Дмитрий Лазуков служил гранатомётчиком в штурмовой роте мотострелкового полка. Он был убит в бою 24 июля 2024 года. Других подробностей власти не приводят.

Церемония прощания с новоильинцем начнётся в поселковом Доме досуга 23 октября в 10.00, гражданская панихида — в 11.00.

Ранее сообщалось, что в Бардымском муниципальном округе Прикамья прошли похороны мобилизованного военнослужащего Павла Уланова, который 10 сентября погиб в зоне боевых действий СВО под Авдеевкой. Ему было 26 лет.

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