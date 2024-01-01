В Прикамье простились с участником СВО Павлом Улановым
Он погиб в возрасте 26 лет
В Бардымском муниципальном округе состоялись похороны военнослужащего Павла Уланова, который 10 сентября погиб в зоне боевых действий СВО. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.
Павел родился в с. Печмень Бардымского района Пермской области 8 мая 1998 года. В 2022 году его забрали на спецоперацию по мобилизации. Рядовой Уланов участвовал в ожесточённых боях под Авдеевкой. Он был наводчиком пулемётного отделения взвода огневой поддержки.
Осенью этого года его смертельно ранили. Он погиб 10 сентября в возрасте 26 лет.
Администрация муниципалитета выразила соболезнования родным и близким погибшего.
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