В Прикамье простились с участником СВО Павлом Улановым Он погиб в возрасте 26 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

В Бардымском муниципальном округе состоялись похороны военнослужащего Павла Уланова, который 10 сентября погиб в зоне боевых действий СВО. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Павел родился в с. Печмень Бардымского района Пермской области 8 мая 1998 года. В 2022 году его забрали на спецоперацию по мобилизации. Рядовой Уланов участвовал в ожесточённых боях под Авдеевкой. Он был наводчиком пулемётного отделения взвода огневой поддержки.

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Осенью этого года его смертельно ранили. Он погиб 10 сентября в возрасте 26 лет.

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Администрация муниципалитета выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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