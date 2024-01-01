Погибших на пожаре детей в Прикамье похоронят 23 октября
Сбор средств на похороны завершён
Как рассказала родственница семьи, похороны малышей, погибших в посёлке Уральский Нытвенского округа Пермского края, состоятся в эту среду.
Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о том, что в ночь на 21 октября в посёлке Уральский в двухэтажном бараке загорелся пожар. 11 человек смогли выбраться самостоятельно из горящего здания. Сейчас они размещены у родственников. Решается вопрос о судьбе дома.
После пожара обнаружены тела трёх детей (старшему из них пять, младшему годик). Их матери не было дома во время ЧП. Но она была неподалёку и пыталась спасти своих сыновей, женщина надышалась угарным газом, ей была оказана помощь сотрудниками скорой, однако экстренная госпитализация не потребовалась. Мальчиков женщина воспитывала одна. С отцом мальчиков 25-летняя женщина официально разошлась, но он будто бы регулярно приезжал навещать детей. Причины пожара не выяснены до сих пор.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.