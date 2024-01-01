В двух муниципалитетах Прикамья в декабре определятся с кандидатами на пост глав Новые руководители администраций появятся в Берёзовском округе и в ЗАТО Звёздный Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Кандидатов на пост главы Березовского муниципального округа и ЗАТО Звёздный определят 11 и 12 декабря соответственно. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

На заседаниях местных дум депутаты двух округов определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы.

В Берёзовском муниципальном округе и в Звёздном документы от желающих принять участие в конкурсе принимаются с 29 октября по 29 ноября.

Напомним, в начале октября председателем думы Осинского городского округа стал Константин Нефедов, который также является главным бухгалтером ООО «Бизнес-Лес». Такое решение поддержали депутаты представительного органа большинством голосов.

При этом спикера думы депутаты смогли выбрать лишь со второй попытки. Назначенное на конец сентября заседание думы было сорвано из-за конфликта части депутатов с главой округа Алексеем Григорьевым.

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