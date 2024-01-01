Спикером Осинской думы в Прикамье избрали Константина Нефедова Заседание представительного органа депутаты смогли провести только со второго раза Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Председателем думы Осинского городского округа стал Константин Нефедов, который также является главным бухгалтером ООО «Бизнес-Лес». Такое решение поддержали депутаты представительного органа большинством голосов.

Кроме того, как сообщает телеграм-канал «На местах», в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края делегировали директора ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армена Бежаняна.

Отметим, спикера думы депутаты смогли выбрать лишь со второй попытки. Назначенное на конец сентября заседание думы было сорвано из-за конфликта части депутатов с главой округа Алексеем Григорьевым.

Напомним, Армен Бежанян — исполнитель роли Арменки в популярном пермском сериале «Реальные пацаны». Он активный участник КВН, долгие годы живёт в Осе. Ранее выдвигал свою кандидатуру в гордуму Осы, в 2016-м — в земское собрание Осинского района, а в сентябре 2019 года стал депутатом гордумы муниципалитета от партии «Единая Россия».

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