Алёна Бронникова Всего 10% многодетных семей в Прикамье начали строительство на выданных участках У большинства получателей данная мера поддержки оказалась невостребованной Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края проанализировало информацию о выданных многодетным семьям земельных участках для ИЖС. Результаты исследования в трёх муниципалитетах показали, что к возведению жилья приступили всего 5-10% получателей данной меры поддержки.

«Мы проводили анализ по трём муниципалитетам именно по земельным участкам, переданным многодетным семьям. И в действительности реально строить начали от 5 до 10%. Процентов 20 населения задумались о строительстве, остальным это просто не интересно, часть людей мы просто не смогли найти», — рассказал и. о. министра строительства Пермского края Михаил Сарвилин на заседании комитета краевого ЗС по развитию инфраструктуры во время обсуждения вопроса о мерах поддержки ИЖС в регионе.

Исследование проводилось в Добрянке, Барде и Верещагино. По словам чиновника, были выбраны именно те земельные участки, которые обеспечены дорожной и коммунальной инфраструктурой.

При этом в регионе наблюдается бум индивидуального строительства жилья — с 2022 года было сдано в эксплуатацию более 3 млн кв. м общей площади жилых помещений в домах. Доля ИЖС занимает более 60% общего объёма ввода жилья в регионе. В качестве мер поддержки ИЖС в регионе действует программа ипотеки с господдержкой, безвозмездное предоставление в собственность участков многодетным, участникам СВО, выплаты педагогам и медработникам и пр. Для помощи и консультирования отдельных категорий граждан в вопросах улучшения жилищных условий путём предоставления земли под ИЖС власти создали центр комплексного развития территории Пермского края.

Как отметил председатель комиссии Павел Черепанов, чтобы обеспечить стабильный ввод жилья и помощь населению, необходимо также отслеживать результаты деятельности созданного центра. Кроме того, он обратил внимание на высокие затраты строительства инфраструктуры для ИЖС, которые превышают затраты на обеспечение инфраструктурой многоквартирные дома, и необходимость решения данного вопроса.

«С одной стороны мы сейчас видим, что льготная ипотека может быть драйвером по ИЖС, с другой стороны мы смотрим объём капитальных затрат, которые падают на муниципалитет, чтобы обеспечить инфраструктурой. Создавать инфраструктуру для ИЖС гораздо дороже, чем для многоквартирных домов. На примере Пермского района, главе, видя массовую застройку ИЖС, уже плакать хочется, потому что дороги содержать надо, светом обеспечить надо, подвоз детей в школы обеспечить надо. Поэтому это — с одной стороны драйвер, с другой стороны — достаточно большой груз для муниципалитетов с точки зрения содержания ИЖС», — прокомментировал он.

По словам депутата, менее затратным в этой части является комплексная застройка территорий ИЖС на примере уже реализованного проекта коттеджного посёлка «Мельница» в Култаево (Пермский МО), реализующихся проектов КРТ в д. Паздерино (Пермский МО) и Чусовом. Однако ценовая категория таких районов оказывается выше средней, поэтому не у всех жителей региона есть возможность приобрести дом на территории этих посёлков.

Как сообщал «Новый компаньон», реализацию проекта КРТ «Барбарис» в д. Паздерино планируется завершить в 2025 году. В данный момент в эксплуатацию введены два этапа строительства из пяти.

Напомним, в Прикамье ведётся отдельная работа по предоставлению бесплатных земельных участков для многодетных семей. К сентябрю 2024 года в 30 муниципалитетах Пермского края земельными участками были обеспечены более 90% семей, имеющих трёх и более детей.

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