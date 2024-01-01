В Перми выделят 18 участков в Орджоникидзевском районе для льготных категорий Земельные участки можно будет использовать для ИЖС Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Орджоникидзевском районе Перми планируют выделить земельные участки для предоставления льготным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Как сообщили на комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Пермского городского округа, участки будут сформированы на территории микрорайона Энергетик.

Для этих целей на рассматриваемой территории планируется установить границу зоны ИЖС. Соответствующий вопрос комиссия по ПЗЗ поддержала на заседании 20 сентября. Предварительно, на территории сформируют 18 земельных участков.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчёркивал, что регион нацелен на исполнение распоряжения президента РФ Владимира Путина в части предоставления земельных участков участникам СВО, удостоенных звания Героя России или награждённых орденами, в кратчайшие сроки.

Кроме того, в крае ведётся отдельная работа по предоставлению бесплатных земельных участков для многодетных семей. На данный момент в 30 муниципалитетах Пермского края земельными участками обеспечены более 90% семей, имеющих трёх и более детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.