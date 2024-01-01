Алёна Бронникова Пермяки получили 80 тысяч рублей за сдачу ТКО в экопункт у ТРЦ «Планета» Павильон открылся в мае Поделиться Твитнуть

За пять месяцев работы экопункта по сбору вторичного сырья в Индустриальном районе около ТРЦ «Планета» пермяки за сданный мусор получили в целом более 80 тыс. руб. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры 22 октября сообщил министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин.

«Экопункты на сегодняшний день работают в Мотовилихинском районе и в ТРК "Планета". Здесь сейчас функционирует учебный класс для проведения мероприятий по экопросвещению, помимо этого, каждый житель может прийти и сдать в экопункт любые ТКО, и они сразу пойдут на вторичную переработку. С начала работы пункта, который был установлен возле "Планеты", было собрано12 т полезных отходов, более 80 тыс. руб. выплачено за то, что люди принесли и сдали в экопункт свои ТКО», — рассказал глава ведомства.

Напомним, в планах у краевых властей было установить в Перми три экопункта. Первым был открыт объект на ул. Юрша, 80 в Мотовилихинском районе. В мае 2024 года был запущен второй — в Индустриальном районе около ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) — с пространством для обучающих занятий и просветительских мероприятий. Третий экопункт планируется построить в м/р Парковом.

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