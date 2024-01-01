Зарина Ситдикова В Перми открылся новый экопункт по приёму вторсырья Павильон установлен вблизи ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе около ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) запущен второй в городе экопункт по приёму вторичного сырья. Об этом сообщили в администрации Перми.

Площадка для сбора перерабатываемых либо токсичных отходов работает ежедневно с 10:00 до 20:00. В ней есть пространство для проведения обучающих занятий и просветительских мероприятий.

Жители города могут бесплатно сдать в экопункт батарейки, пластиковые карты, одежду, аккумуляторы от электронных устройств, стеклянные банки и бутылки, электротехнику, фольгу (рулонную, контейнеры), пластиковые крышечки (от напитков), блистеры от таблеток, лекарства в упаковках для утилизации. Всё вторсырьё затем отправится на переработку на такие пермские предприятия, как СИБУР, ООО «КРЕДО», ПЦБК.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», экопункты должны появиться в Перми на трёх площадках. Первым был открыт объект на ул. Юрша, 80 в Мотовилихинском районе. Ещё один экопункт планируется построить в м/р Парковом.

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