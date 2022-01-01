Елена Синица В трёх районах города появятся экопункты по сбору вторсырья Первый пункт появится в Мотовилихинском районе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми определены земельные участки, на которых построят экопункты по сбору вторичного сырья. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое правительство.

Первый пункт появится в Мотовилихинском районе Перми по ул. Юрша, 80. Ещё два пункта планируется построить в Индустриальном районе и в микрорайоне Парковый Дзержинского района.





В целом, в 2022-2023 годах в Пермском крае могут появиться 10 таких площадок. Уточняется, что в экопунктах будут принимать пластик, стекло, различные виды металлов, полиэтилен высокого давления и стрейч-пленки, макулатуру. Также можно будет сдать бытовую технику, компьютеры, использованные батарейки, сотовые телефоны, люминесцентные лампочки.

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