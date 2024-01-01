Мошенники рассылают сообщения от имени президента пермского университета В ПГНИУ советуют не вступать с преступниками в переписку Поделиться Твитнуть

Владимир Маланин

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудникам, преподавателям и студентам мошенники рассылают смс-сообщения якобы от имени президента ПГНИУ Владимира Маланина.

«Руководство университета не имеет к этому отношения», — предупреждают в вузе. И призывают быть бдительными.







В случае получения подозрительных сообщений необходимо внимательно проверить, с какого аккаунта они были отправлены, проверить номер телефона (в фейковой рассылке он скрыт) и не вступать в переписку. Рекомендуется связаться лично с руководством, не предоставлять доступ к банковским картам третьим лицам и не сообщать коды, которые поступают от банка, другим людям.





Ранее, напомним, «Новый компаньон» писал о том, что работница пермского автоцентра похитила выручку салона для возврата отданных мошенникам денег. Мошенникам удалось получить от женщины более 3 млн рублей

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.