Зарина Ситдикова Работница пермского автоцентра похитила выручку салона для возврата отданных мошенникам денег Злоумышленникам удалось получить от женщины более 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае перед судом предстанет 45-летняя бывшая работница автоцентра, которая забрала себе выручку салона, чтобы вернуть личные сбережения, отданные ей мошенникам. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Прикамья».

Как рассказали в МВД, в июне этого года женщина установила на свой телефон приложение для торговли на бирже криптовалют. Сделать это ей посоветовали незнакомые люди из интернета. В скором времени неопытный брокер перевела онлайн-сервису свои накопления в размере 1,3 млн руб. После этого её счёт в приложении был заморожен. Для его разблокировки приложение требовало внести определённую сумму.

Не имея других сбережений, женщина решила взять деньги из автоцентра, где работала. Сделать это она смогла без проблем, поскольку имела доступ к кассе.

По информации полиции, работница автосалона на протяжении нескольких дней забирала выручку, пополняла свою карту, а затем переводила деньги на заблокированный счёт в приложении для торгов. Таким образом она перечислила ещё 1,8 млн руб.

Как только женщина поняла, что стала жертвой аферистов, она обратилась в правоохранительные органы. Полицейским она пояснила, что до последнего надеялась на разблокировку счёта и планировала вернуть все средства, взятые из кассы. Однако от ответственности за присвоенные деньги это её не освободило. В результате в отношении женщины было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Материалы дела направлены для рассмотрения в суд.

Расследование дела о мошенничестве, с которым столкнулась обвиняемая, продолжается.

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