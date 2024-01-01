В мэрии Перми не смогли назвать дату открытия спорткомплекса «Прикамье» Объект проходит приёмку Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

На пленарном заседании Пермской городской думы заместитель мэра Екатерина Мальцева в рамках «Часа депутата» рассказала о том, как развивается на территории краевого центра физкультура и массовый спорт.

В ходе пленарки депутат Арсен Болквадзе поинтересовался судьбой спорткомплекса «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1), который закрывался на реставрацию. Сейчас на объекте уже завершены работы, но он пока закрыт для горожан.

«Когда он откроет двери для жителей всего города и жителей Кировского района в частности?» — спросил депутат.

«Там уже всё готово, набран соответствующий штат. Ведётся набор ребят в группы. Как только будет получено соответствующее разрешение, объект откроется для посещения», — сказала Мальцева, не уточнив конкретную дату.

Арсена Болквадзе такой ответ не устроил, и он заявил, что хотелось бы услышать точные сроки или хотя бы месяц, потому что «жители спрашивают его ежедневно». В итоге его мнение по этому вопросу занесли в протокол.

После реконструкции спорткомплекс вмещает 247 мест. Там есть тренажёрный зал, медпункт, мастерская для заточки коньков, раздевалки с душевыми, административные и технические помещения. Крытая ледовая арена может использоваться для тренировок по хоккею с шайбой Детско-юношеского центра и для массового катания на коньках круглый год. До этого эксплуатация здания была возможна только зимой.

Сроки сдачи его в эксплуатацию власти переносили несколько раз.

Как ранее писал «Новый компаньон», в 2025 году чиновники пообещали открыть другой важный спортобъект для Закамска — лыжную базу «Прикамье». Её хотят сделать всесезонной, построив лыжероллерную трассу для катания летом. Сейчас принимаются заявки от потенциальных исполнителей. Начальная (максимальная) цена контракта — 154,5 млн руб.

По техзаданию лыжероллерная трасса будет оборудована на ул. Агрономической, 23. Её длина составит 3,3 км, ширина — 6 м. Дополнительно будет построена стартовая поляна. Покрытие трассы — асфальтобетонное. В местах пересечения спортивного маршрута с ручьями исполнителю работ предстоит возвести мосты. На трассе установят ограждение, освещение и построят сборно-разборные трибуны на 100 зрителей. Кроме того, должна быть подготовлена инфраструктура для дальнейшей установки системы видеонаблюдения и трансляции соревнований, электронного табло в зоне старта и финиша. Одновременно на трассе смогут тренироваться до 25 человек.

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