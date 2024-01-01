Максим Артамонов Власти Перми назвали новые сроки сдачи спорткомплекса «Прикамье» Ледовую арену должны были открыть в конце 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: Эдуард Соснин

Как рассказал глава Перми Эдуард Соснин, спорткомплекс «Прикамье», который строится в Кировском районе по ул. Ласьвинской, 1, планируется сдать в марте. Ранее власти заявляли, что объект сдадут в 2023 году.

По словам Соснина, сейчас в административно-бытовом помещении завершается монтаж потолков, сантехники и пожарной системы. На самой ледовой арене завершается чистовая отделка и электромонтажные работы, подрядчик готовится к заливке ледового поля.

Фото: Эдуард Соснин

«Сдать объект планируем в марте этого года», — написал глава Перми в своём telegram-канале.

Фото: Эдуард Соснин

Напомним, после реконструкции спорткомплекс будет рассчитан на 247 мест. Там будет тренажёрный зал, медпункт, мастерская для заточки коньков, раздевалки с душевыми, административные и технические помещения. Крытая ледовая арена сможет использоваться для тренировок по хоккею с шайбой Детско-юношеского центра и для массового катания на коньках круглый год. До этого эксплуатация здания была возможна только зимой.

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