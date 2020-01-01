Мария Сыропятова Мэрия Перми с четвёртой попытки определила победителя торгов на реконструкцию ледовой арены «Прикамье» СК «Основа» готова взяться за работы по максимальной цене контракта Поделиться Поделиться Твитнуть

Победителем открытого конкурса на реконструкцию ледовой арены и стадиона «Прикамье» в Кировском районе стало ООО «Строительная компания «Основа».

Итоги торгов были подведены 30 апреля. Это была уже четвёртая попытка проведения торгов.

Заявка ООО СК «Основа» стала единственной поданной на участие в конкурсе. Договор на проведение работ будет заключён по максимальной (начальной) цене контракта — 244,7 млн руб.

Подрядчик должен заменить кровлю ледовой арены, реконструировать ограждения и трибуны. Во внутренних помещениях административного корпуса должны быть проведены отделочные работы.

Срок выполнения работ — 11 месяцев с даты заключения контракта. При этом гарантийный срок — пять лет с даты подписания акта сдачи-приёмки.

ООО «Строительная компания «Основа» зарегистрировано в Перми, директор — Денис Епифанов. По данным СБИС, в 2020 году выручка компании составила 102,1 млн руб., прибыль — 675 тыс. руб. Ранее эта компания занималась возведением в Перми базы «Летающий лыжник» и строительством объектов инженерной инфраструктуры в экстрим-парке на ул. Екатерининской.

В марте в ДЮЦ «Здоровье» (главный актив — стадион «Прикамье») сменился руководитель, учреждение возглавила бывший замглавы Перми Людмила Гаджиева.

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