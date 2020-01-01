Мария Сыропятова
Мэрия Перми с четвёртой попытки определила победителя торгов на реконструкцию ледовой арены «Прикамье»
СК «Основа» готова взяться за работы по максимальной цене контракта
Победителем открытого конкурса на реконструкцию ледовой арены и стадиона «Прикамье» в Кировском районе стало ООО «Строительная компания «Основа».
Итоги торгов были подведены 30 апреля. Это была уже четвёртая попытка проведения торгов.
Заявка ООО СК «Основа» стала единственной поданной на
участие в конкурсе. Договор на проведение работ будет заключён по максимальной
(начальной) цене контракта — 244,7 млн руб.
Подрядчик должен заменить кровлю ледовой арены,
реконструировать ограждения и трибуны. Во внутренних помещениях
административного корпуса должны быть проведены отделочные работы.
Срок выполнения работ — 11 месяцев с даты заключения
контракта. При этом гарантийный срок — пять лет с даты подписания акта
сдачи-приёмки.
ООО «Строительная компания «Основа» зарегистрировано в
Перми, директор — Денис Епифанов. По данным СБИС, в 2020 году выручка компании
составила 102,1 млн руб., прибыль — 675 тыс. руб. Ранее эта компания занималась
возведением в Перми базы «Летающий лыжник» и строительством объектов инженерной
инфраструктуры в экстрим-парке на ул. Екатерининской.
В марте в ДЮЦ «Здоровье» (главный актив — стадион
«Прикамье») сменился руководитель,
учреждение возглавила бывший замглавы Перми Людмила Гаджиева.
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