Мария Сыропятова Вновь объявлены торги на реконструкцию стадиона «Прикамье» На этот раз будет проведён конкурс, а не аукцион Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Закупка на реконструкцию стадиона «Прикамье» в Кировском районе объявлена в четвёртый раз. Данные об этом появились на портале госзакупок. В отличие от трёх предыдущих попыток провести торги, на этот раз будет проведён конкурс, а не аукцион. Это, как пояснили в управлении капитального строительства администрации Перми, позволит выбрать более опытную подрядную организацию.

Максимальная (начальная) цена аукциона на реконструкцию стадиона «Прикамье» составляла 244,7 млн руб. Подрядчик должен заменить кровлю ледовой арены, реконструировать ограждения и трибуны. Во внутренних помещениях административного корпуса должны быть проведены отделочные работы.

Проект реконструкции разработан ООО РСМП «Энергетик», положительное заключение Госэкспертизы получено 30 апреля 2020 года. Срок выполнения работ — 11 месяцев с даты заключения контракта. При этом гарантийный срок — пять лет с даты подписания акта сдачи-приёмки.

Напомним, что ранее объявленные три аукциона на реконструкцию стадиона «Прикамье» не состоялись. Первый — из-за отсутствия заявок, второй — из-за несоответствия требованиям документации единственной заявки, участвовавшей в торгах. Третий аукцион был отменён заказчиком, который решил поменять форму проведения торгов.

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