Мария Сыропятова Третий аукцион на реконструкцию стадиона «Прикамье» отменён Мэрия Перми решила изменить процедуру по выбору подрядчика Поделиться Поделиться Твитнуть

1 апреля мэрия Перми отменила аукцион на реконструкцию стадиона «Прикамье». Данные об этом появились на портале госзакупок. Причина — в решении администрации Перми провести конкурс по выбору подрядчика, а не аукцион. Это, как пояснили в управлении капитального строительства администрации Перми, позволит выбрать более опытную подрядную организацию. Конкурс обещают объявить в ближайшее время.

Максимальная (начальная) цена аукциона на реконструкцию стадиона «Прикамье» составляла 244,7 млн руб. В техзадании было сказано, что реконструкция коснётся корпусов Б, Д и Д1 на ул. Ласьвинской, 1. Подрядчик должен заменить кровлю ледовой арены, реконструировать ограждения и трибуны. Во внутренних помещениях административного корпуса должны быть проведены отделочные работы.

Проект реконструкции разработан ООО РСМП «Энергетик», положительное заключение Госэкспертизы получено 30 апреля 2020 года. Срок выполнения работ — 11 месяцев с даты заключения контракта. При этом гарантийный срок — пять лет с даты подписания акта сдачи-приёмки.

Напомним, что предыдущие два аукциона на реконструкцию стадиона «Прикамье» не состоялись . Первый — из-за отсутствия заявок, второй — из-за несоответствия требованиям документации единственной заявки, участвовавшей в торгах.

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