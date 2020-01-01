Мария Сыропятова Повторный аукцион на реконструкцию стадиона «Прикамье» не состоялся Поделиться Поделиться Твитнуть

Повторный аукцион на реконструкцию стадиона «Прикамье» признан несостоявшимся. Протокол об этом размещён на портале госзакупок. Причина — заявка единственного участника, не отозвавшего свою заявку, была признана не соответствующей требованиям (всего на аукцион было подано шесть заявок, но пять из них были отозваны до проведения торгов).

Первый аукцион был признан несостоявшимся также в связи с несоответствием заявки единственного участника требованиям закупки.

Напомним, что максимальная стоимость работ в обоих аукционах составляла 244,7 млн руб. В техзадании указано, что реконструкция коснётся корпусов Б, Д и Д1 на ул. Ласьвинской, 1. Подрядчик должен на ледовой арене заменить кровлю, реконструировать ограждения и трибуны. Также полностью в административном корпусе и ледовой арене проектом предусмотрены отделочные работы во внутренних помещениях. Проект реконструкции разработан ООО РСМП «Энергетик», положительное заключение Госэкспертизы получено 30 апреля 2020 года. Срок выполнения работ — 11 месяцев с даты заключения контракта. При этом гарантийный срок — пять лет с даты подписания акта приёмки-сдачи.

В начале этой неделе сообщалось со ссылкой на мэрию Перми о смене руководителя ДЮЦ «Здоровье» (главный актив — стадион «Прикамье»): учреждение возглавила бывший замглавы Перми Людмила Гаджиева. Прежний руководитель учреждения Александр Богачёв останется на посту заместителя директора. Однако, по данным «Нового компаньона», директором ДЮЦ «Здоровье» по-прежнему указан Александр Богачёв.

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