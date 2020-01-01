Мария Сыропятова Аукцион на реконструкцию стадиона «Прикамье» объявлен повторно На первый аукцион заявилась одна компания, документация которой признана не соответствующей требованиям Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила повторный аукцион на реконструкцию стадиона «Прикамье», расположенного в Кировском районе Перми, на ул. Ласьвинской, 1. Данные об этом размещены на портале госзакупок. Максимальная стоимость работ совпадает с указанной в первой закупке — 244,7 млн руб. Заявки должны быть поданы до 5 марта 2021 года.

Первый аукцион был объявлен 9 февраля 2021 года, но признан несостоявшимся. Причина — заявка единственного участника, подавшего заявку, была признана не соответствующей требованиям. В протоколе сказано, что не были представлены копии учредительных документов, а также копии исполненного контракта на выполнение работ по строительству или реконструкции. В представленных документах участник не являлся генеральным подрядчиком, а работал по договору субподряда.

Основные параметры повторной закупки совпадают с первым аукционом. В техзадании указано, что реконструкция коснётся корпусов Б, Д и Д1 на ул. Ласьвинской, 1. Подрядчик должен на ледовой арене заменить кровлю, реконструировать ограждения и трибуны. Также полностью в административном корпусе и ледовой арене проектом предусмотрены отделочные работы во внутренних помещениях.

Проект реконструкции разработан ООО РСМП «Энергетик», положительное заключение Госэкспертизы получено 30 апреля 2020 года. Срок выполнения работ — 11 месяцев с даты заключения контракта. При этом гарантийный срок — пять лет с даты подписания акта приёмки-сдачи.

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