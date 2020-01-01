Мария Сыропятова На реконструкцию стадиона «Прикамье» мэрия готова потратить 244 млн руб. Объявлен конкурс на ремонт трёх корпусов комплекса и ледовой арены Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлен конкурс на реконструкцию стадиона «Прикамье», расположенного в Кировском районе Перми на ул. Ласьвинской, 1. Максимальная стоимость работ — 244,7 млн руб.

В техническом задании указано, что реконструкция коснётся здания ледовой арены и расположенных рядом корпусов Б, Д и Д1.

Подрядчик должен на ледовой арене заменить кровлю, реконструировать ограждения и трибуны. Также полностью в административном корпусе и ледовой арене проектом предусмотрены отделочные работы во внутренних помещениях.

Проект реконструкции разработан ООО РСМП «Энергетик», положительное заключение Госэкспертизы получено 30 апреля 2020 года. Срок выполнения работ — 11 месяцев с даты заключения контракта. При этом гарантийный срок — пять лет с даты подписания акта приёмки-сдачи.

Фактически воспитанниками спортсекций, ранее входивших в структуру «Прикамья», являются призёр летних Олимпийских игр Пекина в беге 4х400 м Максим Дылдин, призёры зимней Олимпиады в Ванкувере лыжники Наталья Коростелёва и Николай Морилов.

Изначально спорткомплекс являлся активом Пермского порохового завода, но с 2016 года спорткомплекс находится в муниципальной собственности.

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