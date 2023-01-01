Подрядчик приступил к внутренней отделке ледовой арены спорткомплекса «Прикамье» Объект должен быть сдан в эксплуатацию в декабре Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В управлении капстроительства администрации Перми рассказали о ходе реконструкции ледовой арены спортивного комплекса «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1). В ведомстве сообщили, что в настоящий момент уже устроено основание ледового поля и ведётся раскладка труб хладоносителя.

На ледовой арене обновлена кровля, завершены работы по утеплению и покраске главного фасада подтрибунных помещений. Ведутся работы по заполнению оконных проёмов.

В административно-бытовом корпусе объекта выполнено утепление, фасад частично оштукатурен. Также обновлена кровля, ведётся монтаж вентиляции и электрики.

Администрация Перми

Напомним, после реконструкции в спорткомплексе должна появиться универсальная ледовая площадка с трибунами на 247 мест, тренажёрный зал, медпункт, мастерская для заточки коньков, раздевалки с душевыми, административные и технические помещения. Крытая ледовая арена сможет использоваться для тренировок по хоккею с шайбой детско-юношеского центра и массового катания на коньках круглый год. До этого эксплуатация здания была возможна только зимой.

Дата завершение реконструкции — декабрь 2023 года.

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