В Прикамье похоронят погибшего на СВО мобилизованного очёрца Николаю Ломову был 41 год Поделиться Твитнуть

Николай Ломов

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В зоне специальной военной операции на Украине при выполнении боевого задания погиб в бою житель Очёра Николай Ломов. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Солодников. Он уточнил, что мужчине был 41 год, и выразил искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ломов родился в Очёре в многодетной семье. Окончил местную школу, затем Пермское речное училище, получил профессию «моторист-рулевой». Срочную военную службу проходил в Северной Осетии.

Вернувшись домой, создал семью, получил образование в Строгановском колледже, работал в сфере строительства, затем на Очёрском машиностроительном заводе.

При объявлении частичной мобилизации старший сержант Ломов Николай был призван на военную службу. Погиб военнослужащий 4 октября 2024 года. У него остались мать, брат, сёстры, жена и двое детей.

О времени прощания с Николаем Ломовым будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 54-летний житель Частых Сергей Перевозчиков.

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