На СВО погиб уроженец Прикамья Сергей Перевозчиков Его похоронят 14 октября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Частинского муниципального округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 54-летний житель Частых Сергей Перевозчиков. Об этом сообщает администрация Частинского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Сергей родился 11 сентября 1970 года. Служил рядовым мотострелкового батальона (штурмового) и погиб 5 октября этого года.

Прощание с ним проходит сегодня, 14 октября.

Администрация Частинского округа выразила соболезнования его дочери, а также всем родным и близким.

Как ранее писал «Новый компаньон», 8 октября в Прикамье похоронили чайковца Юрия Кирова, который также был убит в зоне СВО. Он был наводчиком мотострелкового батальона и погиб 27 мая этого года.

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