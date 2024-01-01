На СВО погиб уроженец Прикамья Сергей Перевозчиков
Его похоронят 14 октября
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 54-летний житель Частых Сергей Перевозчиков. Об этом сообщает администрация Частинского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.
Сергей родился 11 сентября 1970 года. Служил рядовым мотострелкового батальона (штурмового) и погиб 5 октября этого года.
Прощание с ним проходит сегодня, 14 октября.
Администрация Частинского округа выразила соболезнования его дочери, а также всем родным и близким.
Как ранее писал «Новый компаньон», 8 октября в Прикамье похоронили чайковца Юрия Кирова, который также был убит в зоне СВО. Он был наводчиком мотострелкового батальона и погиб 27 мая этого года.
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