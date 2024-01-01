В СВО погиб наводчик мотострелкового батальона из Прикамья
Юрия Кирова похоронят 8 октября на малой родине
В ходе спецоперации на территории Украины погиб чайковец Юрий Киров. Об этом сообщает администрация Нытвенского городского округа на официальной странице в соцсетях.
Рядовой Юрий Киров участвовал в СВО в качестве наводчика в мотострелкового батальона. Он погиб 27 мая этого года. Обстоятельства его смерти не уточняются.
Прощание с погибшим состоится 8 октября на ст. Чайковская. Церемония начнется с 10:00 в Доме творчества по ул. Коробейникова, 2, а гражданская панихида — в 11:00.
Местные власти выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего военнослужащего.
Как писал ранее «Новый компаньон», 7 октября в п.Уральский Нытвенскоо округа похоронили другого участника СВО — стрелка мотострелкового подразеления Илью Пермякова. Он погиб в зоне боевых действий спецоперации 9 августа.
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