В СВО погиб наводчик мотострелкового батальона из Прикамья Юрия Кирова похоронят 8 октября на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского городского округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб чайковец Юрий Киров. Об этом сообщает администрация Нытвенского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Рядовой Юрий Киров участвовал в СВО в качестве наводчика в мотострелкового батальона. Он погиб 27 мая этого года. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Прощание с погибшим состоится 8 октября на ст. Чайковская. Церемония начнется с 10:00 в Доме творчества по ул. Коробейникова, 2, а гражданская панихида — в 11:00.

Местные власти выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего военнослужащего.

Как писал ранее «Новый компаньон», 7 октября в п.Уральский Нытвенскоо округа похоронили другого участника СВО — стрелка мотострелкового подразеления Илью Пермякова. Он погиб в зоне боевых действий спецоперации 9 августа.

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