В Прикамье простятся с участником СВО Ильёй Пермяковым Он погиб в августе этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского городского округа

Администрация Нытвенского городского округа сообщила о гибели в ходе СВО уроженца п. Уральский Ильи Пермякова.

Рядовой участвовал в спецоперации в качестве стрелка в мотострелковом подразделении. Погиб во время несения военной службы 9 августа.

Похороны состоятся 7 октября в п. Уральский. Церемония прощания начнётся в 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта по адресу п. Уральский (ул. Набережная, 23). Гражданская панихида запланирована на 11:00.

Администрация Нытвенского округа принесла соболезнования семье, родным и близким погибшего военнослужащего.

Напомним, на этой неделе состоялись похороны уроженца Барды Илдара Имайкина. В сентябре 2023 года военнослужащий подписал контракт, а погиб 7 марта этого года. Он был гранатомётчиком мотострелковой роты мотострелкового батальона, служил в звании ефрейтора. За самоотверженность и отвагу его наградили Орденом мужества (посмертно).





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