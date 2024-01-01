В Прикамье простятся с участником СВО Ильёй Пермяковым
Он погиб в августе этого года
Администрация Нытвенского городского округа сообщила о гибели в ходе СВО уроженца п. Уральский Ильи Пермякова.
Рядовой участвовал в спецоперации в качестве стрелка в мотострелковом подразделении. Погиб во время несения военной службы 9 августа.
Похороны состоятся 7 октября в п. Уральский. Церемония прощания начнётся в 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта по адресу п. Уральский (ул. Набережная, 23). Гражданская панихида запланирована на 11:00.
Администрация Нытвенского округа принесла соболезнования семье, родным и близким погибшего военнослужащего.
Напомним, на этой неделе состоялись похороны уроженца Барды Илдара Имайкина. В сентябре 2023 года военнослужащий подписал контракт, а погиб 7 марта этого года. Он был гранатомётчиком мотострелковой роты мотострелкового батальона, служил в звании ефрейтора. За самоотверженность и отвагу его наградили Орденом мужества (посмертно).
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